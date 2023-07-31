За наявними даними, за перші шість місяців 2023 року на світ з'явилося 96 755 дітей в Україні. З них – 47 129 дівчаток, а також 49 626 хлопчиків.

Читайте також "Населення України скоротилося вдвічі": росіяни запустили черговий безглуздий фейк

Народжуваність скоротилася на понад чверть

Як зазначають в Опендатабот, за відповідний період 2021 року цей показник був вищим на 28%. Тоді народилося 135 079 маленьких українців. Також цей показник нижчий, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Задля справедливості слід зауважити, що показник народжуваності в Україні продовжує падати. Зниження фіксують з 2013 року приблизно на 7% на рік. Втім, саме повномасштабне вторгнення Росії стало причиною піка падіння показників.

Слід розуміти, що це найбільший спад народжуваності з 1991 року. Зауважимо, що попередній антипік також був пов'язаний з війною. У 2015 році фіксували падіння народжуваності на 12%.

Додамо, що середній місячний показник народжуваності у 2023 році – 16,1 тисячі дітей. Якщо порівнювати з попередніми роками до великої війни, то тоді налічували від 21 до 23 тисяч новонароджених щомісячно.



Народжуваність з роками лише падає / Інфографіка Опендатабот

Це цікаво! Останніми роками на світ з'являється більше хлопчиків, а не дівчаток. Правда, різниця не надто суттєва: 51% проти 49%.

Звернемо увагу, що до 24 лютого 2022 року пік народжуваності припадав на липень. Натомість торік й у 2023 році – на березень.

Скільки в Україні проживає людей

Навесні даними поділилися у Фонді народонаселення ООН зробили підрахунки. Згідно з ними, станом на 2023 рік у нашій країні мешкає 36,7 мільйона осіб.

Звіт Фонду свідчить про те, що на території нашої держави мешкають:

64,6% людей віком від 15 до 64 років;

20,2% людей віком понад 65 років;

15,2% громадян віком до 14 років.

Крім того, дані ООН свідчать, що жінки в Україні в середньому живуть довше за чоловіків на 10 років. Мовиться про 78 та 68 років відповідно.