По имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2023 года на свет появилось 96 755 детей в Украине. Из них 47 129 девочек, а также 49 626 мальчиков.

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Рождаемость сократилась более чем на четверть

Как отмечают в Опендатаботе, за соответствующий период в 2021 году этот показатель был выше на 28%. Тогда родилось 135 079 маленьких украинцев. Также этот показатель ниже, чем за аналогичный период в 2022 году.

Справедливости ради следует отметить, что показатель рождаемости в Украине продолжает падать. Снижение фиксируют с 2013 года примерно на 7% в год. Впрочем, самое полномасштабное вторжение России стало причиной пика падения показателей.

Следует понимать, что это самый большой спад рождаемости с 1991 года. Заметим, что предыдущий антипик также был связан с войной. В 2015 году фиксировали падение рождаемости на 12%

Добавим, что средний месячный показатель рождаемости в 2023 году – 16,1 тысячи детей. Если сравнивать с предыдущими годами до войны, то тогда насчитывали от 21 до 23 тысяч новорожденных ежемесячно.



Рождаемость с годами только падает / Инфографика Опендатабот

Это любопытно! В последние годы на свет появляется больше мальчиков, чем девочек. Правда, разница не слишком существенна: 51% против 49%.

Обратим внимание, что до 24 февраля 2022 года пик рождаемости приходился на июль. В прошлом году и в 2023 году – на март.

Сколько в Украине проживает людей

Весной данным поделившимся в Фонде народонаселения ООН сделали подсчеты. Согласно им, по состоянию на 2023 год в нашей стране проживает 36,7 миллиона человек.

Отчет Фонда свидетельствует о том, что на территории нашего государства проживают:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей старше 65 лет;

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

Кроме того, данные ООН свидетельствуют, что женщины в Украине в среднем живут дольше мужчин на 10 лет. Речь идет о 78 и 68 годах соответственно.