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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Наскільки якісний новий законопроєкт про судову реформу: чи поверне він довіру українців

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      Повернення довіри до суду залежить не тільки від якості законопроєкту, а й від практик провадження і положень законодавства. Яке існувало ще до голосування.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко.

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      "Стосовно того, як я оцінюю цей законопроєкт. Особисто в мене є дві точки зору з цього приводу. Перша – позитивна, яка пов’язана з тим, що весь комітет зміг організувати реальні обговорення стосовно цього законопроєкту. Тобто було не одне засідання профільного комітету Верховної Ради, на якому представники різних точок зору могли висловити свою думку. Це дуже важливо для питання перезапуску судової влади", – пояснив Богдан Бондаренко.

      Богдан Бондаренко
      Богдан Бондаренко

      Експерт розповів, що з іншого боку він не є прихильником перезапуску системи. Його точка зору пов’язана з тим, що важливіше питання виконання і встановлення практик тої самої Вищої ради правосуддя та притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, ніж новий перезапуск. 

      Основна теза: Вища кваліфікаційна комісія буде перезавантажена. Правила по яких вона завантажується більш-менш зрозумілі, але мені треба дочекатися кінцевого тексту законопроєкту, який буде відправлений на підпис президенту, – повідомив Бондаренко.

      "Ми розуміємо, що ті часові рамки, які задані, припиняють повноваження чинної вищої кваліфікаційної комісії суддів одразу зараз. Це означатиме, що триватиме кадровий голод на суддівських посадах. Основна проблема, про яку говорили, це стосовно зменшення кількості суддів Верховного суду. Це є велика біда. Ми не можемо порівнювати себе повністю з верховним судом США, в якого дійсно 9 суддів", – додав експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини політики Новини України Судді Верховна Рада Вища рада правосуддя Верховний суд України Законодавство
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