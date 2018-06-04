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Володимир Співаковський

Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде

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Информация в новой эре
Информация в новой эре / газета Ровеньская Нива, Белгородская область, п.Ровеньки

Жил у моря один человек, у которого был джип Mitsubishi Pajero.

Каждую субботу он отправлялся в горы по очень опасной дороге, где было множество поворотов с плохим обзором и неогороженными обрывами. Однако он был опытным водителем и знал дорогу как свои пять пальцев.

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Однажды, приближаясь к одному из самых опасных участков, он притормозил, готовясь к повороту, до которого оставалась сотня метров.

Внезапно из-за поворота на огромной скорости выскочила машина!

Она едва не полетела в пропасть, но в последнюю секунду водителю удалось справиться с управлением и удержаться на дороге. Машина вильнула и вылетела на встречную полосу.

"Господи, – подумал наш герой, прощаясь с жизнью, – сейчас она врежется в меня!!!".

Он резко затормозил, надеясь избежать столкновения, но та машина с ревом мчалась прямо на него. Лишь когда столкновение уже казалось неминуемым, она каким-то чудом вернулась на свою полосу.

Из окна автомобиля высунулась симпатичная девушка и во всё горло крикнула:

"Козел!".

"Ничего себе! – возмутился он! – И у нее хватило наглости обзывать меня! Я же еще и виноват!".

Вне себя от ярости он обернулся и крикнул вслед удаляющейся машине: "Корова!".

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Его возмущению не было предела, и утешало лишь одно – он не остался у грубиянки в долгу.

С этой мыслью он вдавил педаль газа..., на полной скорости выскочил за поворот и... врезался в козла!

Так бывает. Всю вашу жизнь из-за поворота будут то и дело выскакивать какие-то люди, что-то выкрикивая вам. Им будет некогда останавливаться и объяснять, что случилось.

Будет ли это правда, спецоперация, инсценировка, подставы друзей, происки врагов, пиар властей или розыгрыши мировой закулисы, – это и есть новый фундамент противоречивой Информационной эры.

Это та эра, когда достоверной информации теперь вообще не будет, а проверить истину негде и не у кого.

А если даже что-то и поймешь, то упустишь время, когда эта информация была еще актуальна, и которая будет ураганно перехлестнута другой информационной волной, обесценивая все твои душевные порывы и светлые чувства.

Поэтому распознавать сигналы судьбы и кванты счастья – это теперь ваша личная забота.

Потому что психика – это очень тонкая материя. И когда ваш порог чувствительности неуклонно снижается, надо успеть это заметить и не допустить непоправимое.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Психологія Публікації Поради Інформаційні технології
Джерело: Владимир Спиваковский
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