Як заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час брифінгу, нацгвардійці, ризикуючи власним життям, чинили опір стрільцю.

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За словами Єніна, частина нацгвардійців забарикадували приміщення, аби не допустити втрат серед інших військовослужбовців.

Не можу оминути героїзм та злагоджені дії військовослужбовців національної гвардії, які чинили опір правопорушнику. Ризикуючи власним життям, вони забарикадували приміщення, не даючи у такий спосіб поставити під загрозу життя інших військових зміни, які перебували у кімнаті відпочинку,

– розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Він також окремо виділив ще одного військового, який тричі отримав поранення. Чоловіку дивом вдалося втекти і оперативно повідомити правоохоронців про трагедію.

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