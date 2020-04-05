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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найсмішніші меми тижня: замкнені кола карантину, "удальонка", Єрмак-2 – брат вже їде

      - Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Карантин спричинив створення кількох замкнених кіл – тим, хто сміявся з фільму "День Бабака", вже не смішно. Українці вже зрозуміли, що кожен з нас президент, але, на жаль, не кожен – брат Єрмака. Сміх порноіндустрії і сльози ІТ-сфери – коротко про роботу у віддаленому режимі. Цей тиждень видався доволі веселим, а українцям було з чого посміятися.

      Замкнені кола карантину

      Йшов четвертий тиждень карантину. Дні ставали все більше схожими на попередні, у людей закінчувалися списки серіалів, які треба переглянути, та книг, які варто прочитати, гречка вже набридла, а туалетний папір і далі займав надто багато вільного місця. Питання, для чого було це все панічно скуповувати, досі залишалося актуальним.

      Цікаво В мережі з’явилися милі "карантинки", які можна надсилати одне одному в період коронавірусу

      Кажуть, у декого вже навіть закінчилося вільне місце на стіні, де вони відзначали дні карантину, які вже минули. До слова, тут виникла цікава аналогія з колись доволі популярним американським фільмом.

      До речі, коли Білу Мюррею це набридло, він переспав з незнайомкою і навіть пограбував інкасаторів. Від останнього, мабуть, варто таки утриматися (кажуть, гроші дуже довго переносять віруси).

      Український уряд вирішив, що одного замкненого кола недостатньо і створив ще одне. Цього разу для правоохоронців. Шановні полісмени, виплутуйтеся, як хочете.

      Цікавим винятком з карантинних правил є дозвіл на вигул домашніх тварин. Хочете вірте, хочете ні, але мій собака нарешті перестав мене щоранку будити, аби піти погуляти.

      Тут у декого виникло цікаве запитання щодо такого винятку з правил. А й справді, чому?

      І як тут не згадати слова з чудової пісні про "я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку".


      Не секрет, що такий стан справ аж надто сильно обурює самих домашніх тварин

      Подейкують навіть, що коронавірус мутував. Якщо вийти на вулицю гуляти без собаки, людина ризикує перетворитися на рослину.

      Та насправді з тим коронавірусом не все так страшно, як спершу здається. Кажуть, в Україні є ще таке місце куди епідемія не добралася.

      Якщо ти – Денис Єрмак, то брат вже їде

      Одразу після приходу до влади Володимира Зеленського, українці дізналися, що кожен з них – президент. Втім знадобився цілий рік, щоб дізнатися, що є у цій країні людина, яка крутіша за президента чи навіть усіх президентів разом узятих – брат Єрмака.

      Цікаво Найсмішніші меми тижня: жахливі реалії карантину та хто вбив Еріку

      І головне – у будь-якій незрозумілій ситуації телефонуй брату!


      Тут теж згадується чудова пісенька Святослава Вакарчука (трішки інтерпретована): "а за вікном вже друга весна".

      Сподіваюся, ви здогадалися, що "телефонуй брату" було жартом? Ні? Так ось, це був жарт. Бо з цього може вийти справжня лажа.

      Якщо вам завтра переглядати онлайн-уроки за 8 клас і ви не розумієте суті жарту, що ж нагадаємо:

      До слова, дуже круто пережартував вплив такої посади як брат Єрмака на діяльність держави комік Сергій Притула. Тут без зайвих коментарів просто демонструємо шедевр:

      Робота на "удальонці"

      Кажуть, дехто використовує карантин як додаткову відпустку. Втім так пощастило далеко не усім.

      До речі, подейкують, що дуже важко обмежувальні заходи переживає порноіндустрія. Подекуди ситуація доходить до критичного.

      Втім порномитці навіть тут можуть викрутитися. Вони вигадали декілька хитрих трюків, як вийти з цієї ситуації.

       

      До слова, так звана "удальонка" зачепила усіх. Кажуть, цього року навіть паску святити не будуть. "Нє, ну хіба якщо маєте вдома ксьондза".

      Ну тут, мабуть, теж обійдемося без коментарів, що не зіпсувати цей шедевр. Бо як то Паски не буде?

      На цьому будемо завершувати. Вдалого і плідного вам чергового карантинного робочого тижня. І пам'ятайте 5 квітня – це 25-ий день карантину. Далі рахуйте самі, бо більше нагадувати не будемо!


      Майте на увазі!

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Публікації Порно Скандал між Єрмаком і Леросом Андрій Єрмак Меми Курйозні новини
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