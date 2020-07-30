В одному з сіл на Херсонщині чоловік посеред дня 30 липня відкрив вогонь із мисливської рушниці. У результаті одну людину поранено – це батько стрільця. Перебував зловмисник у стані наркотичного сп’яніння. А розпочав він стрілянину на тлі неприязних взаємин зі знайомим.

Стрілянина на Херсонщині: попередня інформація

Стріляв зловминик з власної оселі, попередньо закривши її на замок. Крім того, проживає він у житловому районі. Про це пише Департамент карного розшуку в телеграмі.

Важливо Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes: загиблим може бути кримінальний авторитет Мазур

За їхньою інформацією, окрім рядових загонів поліції, на місце також прибули спецпризначенці КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії). У підсумку правоохоронці оточили цю територію.

У Департаменті карного розшуку підкреслюють, що під час спецоперації зброю не застосовували. Натомість "знешкоджено та затримано агресивного стрільця" було завдяки працівників "поліції діалогу".

Потерпілому гопіталізували та вже надали медичну допомогу. Наразі його життю та здоров‘ю нічого не загрожує. Також у безпеці перебувають і жителі району.

Ще один гучний інцидент У Вінниці стріляли в кур'єра піци: не сподобалося як припаркувався – фото

Нові деталі

У Нацполіції у Херсонській області повідомили, що інцидент трапився в селищі Велетенське Білозерського району. Також уточнюють, що чоловік у неадекватному стані здійснював постріли з рушниці на подвір’ї власного будинку.

У поліції кажуть, що до них звернулася жителька села та повідомила, що з двору сусіда чути звуки пострілів. Тому на місце негайно прибули оперативники.

Там вони побачили, як батьки намагалися вмовити 31-річного сина кинути рушницю. Зрештою чоловік почав стріляти і поранив батька в ногу, а сам зачинився в будинку, відмовлявся виходити та кидати зброю.

За словами матері стрільця, той нещодавно повернувся із заробітків і став поводитися дивно, був агресивним. Вони звернулися по медичну допомогу, і чоловік мав пройти обстеження.

Зрештою поліцейські вирішили задіяти переговорників Управління карного розшуку, бійців роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД у межах спецоперації "Грім".

Правоохоронці оточили територію задля забезпечення безпеки громадян і недопущення сторонніх, а жителів навколишніх будинків евакуювали. Після майже години перемовин зі злочинцем поліцейським вдалося виманити його надвір, після чого його затримали КРДівці,

– повідомив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.

За його словами, сам стрілець не постраждав. У нього вилучили зареєстровану гладкоствольну рушницю. Також зловмисника затримали.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про такі статті Кримінального кодексу:

"Умисне вбивство",

"Хуліганство" .

Чоловіку може загрожувати до 15 років ув’язнення. Призначено проведення низки експертиз, зокрема судово-психіатричної. Слідчі дії за цією справою тривають.