В одном из сел на Херсонщине мужчина посреди дня 30 июля открыл огонь из охотничьего ружья. В результате один человек ранен – это отец стрелка. Находился злоумышленник в состоянии наркотического опьянения. А начал он стрельбу на фоне неприязненных отношений со знакомым.

Стрельба на Херсонщине: предварительная информация

Стрелял злоумышленник из собственного дома, предварительно закрыв его на замок. Кроме того, проживает он в жилом районе. Об этом пишет Департамент уголовного розыска в телеграмме.

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По их информации, кроме рядовых отрядов полиции, на место также прибыли спецназовцы КОРДа (Корпус оперативно-внезапной действия). В итоге правоохранители оцепили эту территорию.

В Департаменте уголовного розыска подчеркивают, что во время спецоперации оружие не применяли. Зато "обезврежен и задержан агрессивный стрелок" благодаря работникам "полиции диалога".

Потерпевшего госпитализировали и уже оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Также в безопасности находятся и жители района.

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Новые детали

В Нацполиции в Херсонской области сообщили, что инцидент произошел в поселке Велетенское Белозерского района. Также уточняют, что мужчина в неадекватном состоянии осуществлял выстрелы из ружья во дворе собственного дома.

В полиции говорят, что к ним обратилась жительница села и сообщила, что со двора соседа слышны звуки выстрелов. Поэтому на место немедленно прибыли оперативники.

Там они увидели, как родители пытались уговорить 31-летнего сына бросить ружье. Наконец мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам заперся в доме, отказывался выходить и бросать оружие.

По словам матери стрелка, тот недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за медицинской помощью, и мужчина должен пройти обследование.

В конце концов полицейские решили задействовать переговорщиков Управления уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецподразделения КОРД в рамках спецоперации "Гром".

Правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего его задержали КОРДовцы,

– сообщил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

По его словам, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье. Также злоумышленника задержали.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о таких статьях Уголовного кодекса:

"Умышленное убийство",

"Хулиганство" .

Мужчине может грозить до 15 лет заключения. Назначено проведение ряда экспертиз, в частности судебно-психиатрической. Следственные действия по этому делу продолжаются.