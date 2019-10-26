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      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым

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      Рекорды инвестиционного голода регионов РФ
      Рекорды инвестиционного голода регионов РФ / Фото из открытых источников

      В российские регионы рекордно сокращается количество инвестиций.

      Больше половины регионов России являются дефолтными и испытывают острый дефицит бюджета. Разумеется, не в их числе центр политической и экономической жизни, если ее таковой можно назвать – Москва. Между тем, абстрагирование регионов от центра отмечается рекордным падением инвестиций в них. И, что самое интересное, рекордсменом по сокращению инвестиций стал оккупированный Крым!

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      Но, обо всем по порядку.

      Так, в то время как инвестиционный климат в РФ проявляет активность в Москве, поглотившей 20% всех инвестиций внутри России и нефтеносных регионах, таких как Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, откусившие 14% всех инвестиций по стране, остальные регионы довольствуются крохами, либо вообще – ничем.

      Так, в оккупированном Крыму, после завершения мегастройки мегамоста инвестиции рухнули на 40%. Это лишний раз демонстрирует то, что оккупированный полуостров как не был в экономическом плане неинтересен Москве, так и таковым и остается. Военная база и не более того.

      Следующим по обвалу инвестиций стал Краснодарский край с сокращением на 30%. После Краснодарского края, на удивление, идет Санкт-Петербург, с обвалом 27%. В Якутии инвестиционное пике составило 20%. И так далее по регионам.

      Напомню, что по мнению Росстата в первом полугодии 2019 российская экономика получила 6,695 трлн рублей инвестиций, что на 0,6% больше, нежели за тот же период 2018 года. Между тем, 1,654 трлн руб Росстат отнес, внимание, к так называемым "не наблюдаемые прямыми статистическими методами". То есть, вы их не наблюдаете, а они есть, поэтому и учтены. А этих невидимых инвестиций, по итогу, более 25%.

      То есть, грубо говоря, если не учитывать весь этот невидимый "золотой дождь", то выходит, что только в первом полугодии экономика России недополучила 25% инвестиций, в сравнении с 2018 годом.

      Верно, это или нет, сложно сказать, ведь разве можно не доверять специалистам в Росстате? Но, с другой стороны, цифры сокращения инвестирования регионов РФ однозначно говорят – да, можно!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Публікації Інвестиції
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