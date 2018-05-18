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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Невідомий з рушниці розстріляв учнів школи в США: багато загиблих

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Невідомий влаштував стрілянину у школі в США: багато загиблих і поранених
Невідомий влаштував стрілянину у школі в США: багато загиблих і поранених / CNN

Уранці 18 травня за місцевим часом у містечку Санта-Фе, що в американському штаті Техасі, у старшій школі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, загинуло багато осіб.

Про це повідомляє СNN з посиланням на представників місцевої влади.

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За їхнім словами, невідомий відкрив вогонь у приміщенні школи, в результаті чого утворилася паніка та учні почали вибігати зі школи. Зазначається, що більше ніж одна людина зазнала поранень, однак про точну кількість жертв інформації немає.

Підозрюваного уже затримали правоохоронці. Свідки переконують, що він зайшов у мистецький кабінет і, витягнувши предмет, схожий на рушницю, почав стріляти. Також одна із очевидиць стверджує, що бачила поранену в ногу ученицю закладу.

Стрілянина, США, школа, діти, жертви, поранені
Після стрілянини у школі пролунала тривога та відбулася евакуація учнів 

Як розповіли представники місцевих медичних служб, усіх потерпілих доправлено до госпіталів, щоправда не вказується ані характер їхніх пошкоджень, ані їхня точна кількість.

Додамо, що населення Санта-Фе становить 134 тисяч у осіб. У вищезазначеній школі навчається близько 1400 учнів.

Нагадаємо, 11 травня на території школи Хайленд у Палмдейлі, що у штаті Каліфорнія, також сталася стрілянина. Тоді американські ЗМІ повідомляли, що стрілець, який розпочав стрільбу переховувався у бібліотеці із довгоствольною зброєю. Внаслідок стрілянини, одна людина зазнала поранень.
 

Теги: Освіта Новини США Кримінальні новини Жертви Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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