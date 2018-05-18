Неизвестный из ружья расстрелял учеников школы в США: много погибших

Утром 18 мая по местному времени в городке Санта-Фе, что в американском штате Техасе, в старшей школе произошла стрельба. По предварительной информации, погибло много человек.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на представителей местной власти.

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По их словам, неизвестный открыл огонь в здании школы, в результате чего образовалась паника и ученики начали выбегать из школы. Отмечается, что больше чем один человек получил ранения, однако о точном количестве жертв информации нет.

Подозреваемого уже задержали правоохранители. Свидетели утверждают, что он зашел в художественный кабинет и, вытащив предмет, похожий на ружье, начал стрелять. Также одна из очевидиц утверждает, что видела раненую в ногу ученицу заведения.

После стрельбы в школе прозвучала тревога и состоялась эвакуация учащихся

Как рассказали представители местных медицинских служб, всех пострадавших доставили в госпитали, правда не указывается ни характер их повреждений, ни их точное количество.

Добавим, что население Санта-Фе составляет 134 тысяч в человек. В вышеупомянутой школе обучается около 1400 учащихся.

Напомним, 11 мая на территории школы Хайленд в Палмдейле, что в штате Калифорния, также произошла стрельба. Тогда американские СМИ сообщали, что стрелок, который начал стрельбу скрывался в библиотеке с длинноствольным оружием. В результате стрельбы один человек получил ранения.

