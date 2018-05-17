Школьный автобус столкнулся с грузовиком в США: кадры с места аварии

В четверг, 17 мая, в американском штате Нью-Джерси столкнулись на шоссе школьный автобус и самосвал. В результате столкновения автобус перевернулся и его разорвало на две части.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, в школьном автобусе ехали пятиклассники. Они направлялись в Waterloo Village – историческое место, расположенное примерно в 5 милях от места аварии.

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Пока неизвестно, сколько именно школьников находились в автобусе. Также неизвестно, сколько из них получили ранения.

Как сообщил представитель полиции Даррен Тайнань, многие люди были доставлены в больницу.

Национальная комиссия по безопасности дорожного движения США собирает информацию об аварии.

В Morristown Medical Center заявили, что к ним привезли пострадавших, однако не сообщили ни их количество, ни состояние. Около 10 пострадавших доставлены в больницы St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital. В больнице St. Joseph's Health сообщили, что 2 детей доставили в отделение неотложной помощи.

Издание New York Daily News сообщило, что в результате аварии погибли по меньшей мере 2 человека.

UPDATE: At least 2 dead after a New Jersey school bus filled with children was ripped apart in a collision with a dump truck https://t.co/AgVhnyNIRc pic.twitter.com/5Fmwf72HkH — New York Daily News (@NYDailyNews) 17 мая 2018 г.

Investigators still on scene but no movement of crashed school bus. Route 80 traffic stopped both ways. Check for updates @Dailyrecord @northjersey pic.twitter.com/aqNjZCmYUL — William Westhoven (@wwesthoven) 17 мая 2018 г.

BREAKING: Several feared dead after a New Jersey school bus filled with children was ripped apart in a collision with a dump truck https://t.co/AgVhnyNIRc pic.twitter.com/yqxZ699s8p — New York Daily News (@NYDailyNews) 17 мая 2018 г.