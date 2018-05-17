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Школьный автобус столкнулся с грузовиком в США: кадры с места аварии

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ДТП со школьным автобусом в США
ДТП со школьным автобусом в США / Фото из социальных сетей

В четверг, 17 мая, в американском штате Нью-Джерси столкнулись на шоссе школьный автобус и самосвал. В результате столкновения автобус перевернулся и его разорвало на две части.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, в школьном автобусе ехали пятиклассники. Они направлялись в Waterloo Village – историческое место, расположенное примерно в 5 милях от места аварии.

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Пока неизвестно, сколько именно школьников находились в автобусе. Также неизвестно, сколько из них получили ранения.

Как сообщил представитель полиции Даррен Тайнань, многие люди были доставлены в больницу.

Национальная комиссия по безопасности дорожного движения США собирает информацию об аварии.

В Morristown Medical Center заявили, что к ним привезли пострадавших, однако не сообщили ни их количество, ни состояние. Около 10 пострадавших доставлены в больницы St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital. В больнице St. Joseph's Health сообщили, что 2 детей доставили в отделение неотложной помощи.

Издание New York Daily News сообщило, что в результате аварии погибли по меньшей мере 2 человека.

 

Теги: Жертвы Новости США Аварии и ДТП Дети
Источник: 24 Канал
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