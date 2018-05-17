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Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою у США: кадри з місця аварії

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ДТП зі шкільним автобусом у США
ДТП зі шкільним автобусом у США / Фото з соціальних мереж

У четвер, 17 травня, в американському штаті Нью-Джерсі зіткнулися на шосе шкільний автобус і самоскид. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся і його розірвало на дві частини.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, у шкільному автобусі їхали п’ятикласники. Вони прямували до Waterloo Village – історичного місця, розташованого приблизно за 5 миль від місця аварії.

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Поки що невідомо, скільки саме школярів перебували в автобусі. Також невідомо, скільки з них отримали поранення.

Як сповістив представник поліції Даррен Тайнан, багато людей були доставлені до лікарні.

Національна комісія з безпеки дорожнього руху США збирає інформацію про аварію.

У Morristown Medical Center заявили, що до них привезли постраждалих, проте не повідомили ні їхню кількість, ні стан. Близько 10 потерпілих доставили до лікарень St. Clare's Dover Hospital та St. Clare's Denville Hospital. У лікарні St. Joseph's Health повідомили, що 2 дітей доправили у відділення невідкладної допомоги.

Видання New York Daily News сповістило, що внаслідок аварії загинули щонайменше 2 людей.

 

Теги: Новини США Аварії та ДТП Жертви Діти
Джерело: 24 Канал
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