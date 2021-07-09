Рейс мав злетіти о 13:30, але його перенесли. Про це повідомила очевидиця, харків'янка Карина.
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У літаку, ймовірно, шукали бомбу
Дівчина зазначила, що пасажирів вивели з літака.
Тепер з літака вивели терориста, бл*ть! Нас усіх вивели, перевіряють літак на наявність бомби,
– написала Карина.
Історія Карини / Фото з інстаграму kozyrnaya_karin
Однак потім дівчина розповіла, що в одного чоловіка просто не було медичного страхування. Саме тому пасажирам довелось чекати.
До слова, на сайті аеропорту "Стамбул" було зазначено, що рейс PQ 0500 компанії SkyUp вилітає о 17:15. Літак має сісти у Харкові о 19:15. У пресслужбі не зазначили, чому була затримка.
Схожі випадки: коротко
- Літак авіакомпанії Smartwings 25 червня прямував за маршрутом Прага – Спліт. Рейс був вимушений здійснити термінову посадку у Хорватії через повідомлення про замінування.
- Рейсу МАУ, що 27 червня прямував з Харкова до турецького Бодрума, довелось затриматись. Спочатку через негоду, а згодом через птаха, який застряг у двигуні.