Скандал між МЗС Польщі та України, есмінець США у Чорному морі: головні новини 30 жовтня

Польща звинуватила Україну в дискримінації поляків. Американський ракетний есмінець вирушив у Чорне море. 7 областей перейшли у червону зону, а люди стоять у чергах на вакцинацію. Україна переходить на зимовий час. Країну огорнув туман. Такими були головні новини 30 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 30 жовтня:

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Польща звинуватила Україну в дискримінації поляків: в українському МЗС заперечили

Джерело: Dziennik.pl

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації. Мовиться про утиски свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

У польському МЗС заявили, що польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді. Також зауважив, що людей спонукають емігрувати такі фактори:

соціально-економічна ситуація – молодь їде в Польщі, де отримує карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на здобуття польського громадянства;

пандемія COVID-19 – Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від коронавірусу, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають;

несприятливий для них закон про мову;

прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією;

зупинка ексгумації польських жертв;

відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.

Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова,

– сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Україна категорично відкидає звинувачення Польщі у нібито "дискримінації" поляків

В українському МЗС запевнили, що такі твердження є некоректними. Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що використання Польщею подібних тверджень вводить в оману наші суспільства та не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин країн.

Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу,

– зазначив Ніколенко.

У нашому МЗС закликали польську сторону утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін" задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

Американський ракетний есмінець вирушив у Чорне море

Джерело: твітер Шостого флоту ВМС США

Ракетний есмінець USS Porter вирушив у акваторію Чорного моря. У ВМС США пояснили, що есмінець діятиме разом з силами НАТО та країнами-партнерками Альянсу.

USS Porter (DDG 78) почав свій північний транзит до Чорного моря для роботи з НАТО та союзниками та партнерами в регіоні,

– заявили у Шостому флоті ВМС США.

До речі, раніше Україна закликала США посилити свою присутність в Чорному морі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це може знизити напруженість і стабілізувати регіон. Міністр зауважив, що Росія не піде на ескалацію, якщо впевнена у рішучості сторони противника.

У Національному центрі управління обороною Росії заявили, що російські військові почали стежити за діями есмінця США , який увійшов в Чорне море 30 жовтня.

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Ще 7 областей у червоній зоні, люди стоять у чергах на вакцинацію

Джерело: 24 канал

На тлі погіршення епідемічної ситуації у семи областях України посилили карантинні обмеження. З півночі 30 жовтня до червоної зони внесли:

Житомирську;

Івано-Франківську;

Київську;

Луганську;

Львівську;

Хмельницьку;

Чернігівську області.

Ба більше, у МОЗ повідомили, що найближчим часом до червоної зони можуть увійти ще більше регіонів України.

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону роботи кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури, проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів. Проте уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів і персоналу чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

місцеві мешканці заблокували медиків у центрі вакцинації після його закриття. Громадяни вимагали продовжувати робити щеплення всім, хто залишався стояти у черзі;

люди розповіли місцевим ЗМІ, що скандал виник через передчасне закінчення вакцини;

конфлікт вдалося владнати завдяки втручанню працівників поліції.

Напередодні запровадження червоної зони люди столи у чергах, щоб вакцинуватись. Зокрема у Івано-Франківську:

Окрім того, у Києві люди за три дні до запровадження червоної зони карантину почали масово йти на вакцинацію. Станом на 30 жовтня, черги досі довжелезні, є конфлікти.

Ба більше, черги утворились також у Червонограді на Львівщині, Одесі.

Україна переходить на зимовий час

Кореспондентка 24 каналу повідомила, що у Львові дотримуються обмежень . До речі, з 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки надалі продовжують працювати.

Джерело: 24 канал

Вже у неділю, 31 жовтня, Україна знову переходить у зимовий час. Саме тому годинник доведеться перевести на годину назад. Згідно з постановою Кабміну №509, годинник переводять в останню неділю жовтня о 4 годині.

Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад,

– мовиться у повідомленні.

До речі, зазвичай всі сучасні смартфони налаштовані так, що автоматично переводять години.

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Україну огорнув туман: подекуди оголосили перший рівень небезпеки на дорогах

Джерело: Укргідрометцентр

В Україну 30 жовтня прийшов туман. Він протримається протягом всієї доби у більшості північних, центральних та східних областей.

Так, в окремих регіонах видимість на дорогах буде обмежена до 200 – 500 метрів. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Тумани протримаються в таких областях:

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська.

У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.

! Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Туман накрив столицю / Фото 24 канал (Ірина Вихрущ, Крістіна Немченко та Тетяни Крохмаль), "Громадське радіо"

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