На Закарпатті планують побудувати новичй сучасний аеропорт. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій прокоментував плани будівництва.

Уряд вже затвердив обсяг фінансування у розмірі 30 мільйонів гривень на передпроєктні та проєктні роботи з будівництва нового аеродрому. Про це повідомили на сайті Міністерства інфраструктури України.

Цікаво Скільки Зеленський витратив на авіаперельоти з податків українців: цифри

За словами Владислава Криклія, це стане не просто інфраструктурним проєктом держави, але й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатської області. Зараз визначають оптимальне місце розташування летовища.

Хочемо реалізувати цей проєкт у рамках державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу. Орієнтовний обсяг інвестицій – 3 – 4 мільярди гривень. Все залежатиме від подальших розрахунків і місця, де буде розміщуватись майбутній аеропорт,

– зауважив очільник Міністерства.

Що відомо про відновлення аеропорту "Ужгород"

Міністерство інфраструктури продовжує роботу щодо відновлення повноцінного функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород". 24 вересня 2020 року була укладена двостороння міжурядова угода між Україною та Словаччиною. Вона повинна розблокувати роботу летовища.

На сьогодні поки що це єдиний аеропорт на Закарпатті, який може з'єднати крайній західний регіон з рештою областей України та із закордоном. Але для розвитку галузі і Закарпатської області в цілому нам потрібне нове сучасне летовище, яке відповідатиме всім міжнародним стандартам,

– ствердив Владислав Криклій.