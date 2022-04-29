Про зникнення зрадника стало відомо 25 квітня. Тоді його викрали з "наради" у Щастинській РДА невідомі в балаклавах. Про смерть колаборанта повідомили у розвідці.

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Що відомо про колаборанта

За даними розвідки, до повномасштабного російського вторгнення колаборант Шароградский був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником громадської організації "Новоайдарська січ".

Після окупації Новоайдару запропонував окупантам "співпрацю". Шароградський надавав загарбникам інформацію про місцевих патріотів та ветеранів АТО й ООС та членів їх родини. Також колаборант "здавав" співробітників місцевої адміністрації, які мали проукраїнські погляди.

Проти Павла Шаргорадського в Україні порушена кримінальна справа за статтею про державну зраду.