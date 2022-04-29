Об исчезновении предателя стало известно 25 апреля. Тогда его похитили с "совещания" в Счастинской РГА неизвестные в балаклавах. О смерти коллаборанта сообщили в разведке.

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Что известно о коллаборанте

По данным разведки, до полномасштабного российского вторжения коллаборант Шароградский был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем общественной организации "Новоайдарская сечь".

После оккупации Новоайдара предложил оккупантам "сотрудничество". Шароградский предоставлял захватчикам информацию о местных патриотах и ​​ветеранах АТО и ООС и членах их семей. Также коллаборант "сдавал" сотрудников местной администрации, у которых были проукраинские взгляды.

Против Павла Шаргородского в Украине возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.