Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю

Дайджест самых важных новостей США за неделю (7-13 января 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

"Вывод войск из Сирии может затянутся на месяцы или годы"

The New York Times – 07/01. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, по всей видимости, пытается обернуть вспять решение Трампа о стремительном выведении войск из Сирии. Советник сообщил, что "вывод войск из Сирии может затянутся на месяцы или даже годы".

Трамповский план по выводу войск может потерпеть крах, поскольку буквально в четверг турецкий лидер Реджеп Эрдоган отклонил требование Болтона защищать традиционных американских союзников – курдов – из-за вывода американских войск. Несмотря на давление других стран, американские военные в пятницу начали выводить некоторое оборудование (но не войска) из Сирии.

Трамп в прайм-тайм на всех телеканалах США

The New York Times – 09/01. Во вторник Трамп впервые обратился к американцам в прямом эфире с 9-минутной речью, сидя в Овальном кабинете. Только его намерение попасть в прайм-тайм вызвало споры и негодование со стороны журналистов и телеканалов. Предоставлять президенту время в прямом эфире – обычная практика для телеканалов, но это утверждение, видимо, не касается Трампа. СМИ до сих пор не могут забыть президенту то, как он обозвал журналистов – "врагами народа". Телеканалы пытались отказать президенту в выходе в эфир, ссылаясь на случай, когда в 2014 году в этом было отказано президенту Бараку Обаме. Но Трамп быстро переубедил СМИ фактом правительственного кризиса в стране.

Американцы и журналисты ожидали, что в своей речи Трамп объявит чрезвычайное положение в стране, чтобы в это время начать строительство стены на границе с Мексикой. Но такое утверждение не последовало. Темой его выступления был миграционный кризис и закрытие правительства. Ничего нового президент не сказал, а лишь опять очертил признаки миграционного кризиса на границе, а также призвал американских граждан звонить своим законодателем и требовать от них проголосовать за финансирование стены.

А говорить было кому! Согласно статистике, обращение президента к нации посмотрели 40 млн телезрителей.



Обращение Дональда Трампа

Трамп не поедет в Давос, чтобы держать палец на курке

The Wall Street Journal – 10/01. В четверг президент Трамп отменил свой визит на Международный Экономический Форум в Давосе. Такое решение президент принял в связи с миграционным кризисом в стране. Параллельно с этим, Трамп напомнил о намерении объявить чрезвычайное положение для финансирования проекта по строительству стены.

Я бы мог принять легкое решение и объявить чрезвычайное положение по всей стране", – заявил Трамп. – "Если мы не придем к компромиссу, я бы сказал, что с моей стороны было бы очень странно не объявить чрезвычайное положение в стране и получить финансирование через другие механизмы.

Очевидно, что Трамп не едет в Давос, чтобы быть готовым в любой момент объявить о чрезвычайном положении.

Президентская гонка 2020 года

Politico – 11/01. На этой неделе ещё два кандидата объявили о своих намерениях баллотироваться в президенты. Демократ Джулиан Кастро запустил свою президентскую кампанию в субботу. Таким образом он стал самым молодым кандидатом в президенты на 2020 год и первым главным латинским кандидатом от демократов.

Тулси Габбард, представитель нижней палаты Гавайи, объявила о том, что она идет в президенты. В своем интервью CNN Тулси сообщила: "Я решила баллотироваться". В 2012 году она стала первой индуской, которую избрали в Конгресс. За это время Тулси заработала репутацию оппозиционера Демократической партии.



Тулси Габбард идет в президенты США

ФБР начало новое расследование против Трампа

Bloomberg – 12/01. Дональд Трамп разозлился из-за статьи в The New York Times о том, что ФБР в 2017 году открыло расследование, чтобы узнать работал ли Трамп, сознательно или бессознательно, в интересах россиян против американских интересов.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеральд Недлер назвал "беспрецедентным" то, что ФБР были вынуждены подозревать президента в работе на "враждебное иностранное государство".

В своем "Твиттере" Трамп написал, что агентство открыло расследование "без причин и доказательств на это после того, как он уволил Джеймса Коми". Трамп описал, что Федеральное Бюро расследований под руководством Коми было в полном беспорядке. В ответ Джеймс Коми процитировал бывшего президента Франклина Рузвельта: "Я прошу, суди меня по тому, каких врагов я себе заработал".

Также Трамп в интервью Fox News сказал, что доклад The New York Times был "самым оскорбительным отчетом, который он читал в своей жизни". А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отчет The new York Times "абсурдным".

Самый долгий "шатдаун" в истории

The Wall Street Journal – 12/01. Нынешнее частичное закрытие правительства в это воскресенье стало самым длинным в истории современной Америки. Тупик в вопросе финансирования стены на границе с Мексикой продолжается уже 23 день. Учитывая то, что Конгресс не будет собираться на выходных, затянувшийся вопрос финансирования продлиться дольше, чем закрытие правительства во время президентства Билла Клинтона с декабря 1995 по январь 1996 года.

Президент Дональд Трамп пообещал не подписывать ни одного бюджетного плана, который не включает в себя 5,7 млрд долларов на строительство стены. Тем самым оставив 9 из 15 крупных федеральных агентств без необходимого финансирования. В эту пятницу Трамп публично дискутировал о том, нужно ли объявлять чрезвычайное положение для того, чтобы построить пограничную стену. В итоге, он временно отказался от этой идеи.

В четверг же сотни правительственных работников вышли на протест перед Белым домом против закрытия правительства.