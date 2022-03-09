Агресор не може перешкодити перемозі над хворобою

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська. Організацією займались її офіс та Міністерство охорони здоров'я України.

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Іще вчора вони ховалися від обстрілів у підвалах клінік, а тепер перетинають польський кордон, назустріч безпеці, а головне – продовженню лікування. Бо жоден агресор не може перешкоджати їхній перемозі над хворобою,

– наголосила Олена Зеленська.



Евакуація маленьких онкопацієнтів / Фото Олена Зеленська

Як дітки отримають лікування

Перша леді, зокрема, розповіла про те, як вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування.

Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами.

Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни.

І вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частину перенаправлять в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини.



Евакуація маленьких онкопацієнтів / Фото Олена Зеленська

Подяка та участь МОЗ

Олена Зеленська зауважила, що вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. За цю унікальну та величезну роботу вона подякувала МОЗу – його очільнику Віктору Ляшку та заступниці міністра Ірині Микичак.

Виявляється, є речі, страшніші від хвороби. Війна посягнула на життя дітей,

– наголосила Олена Зеленська.

Окремо перша леді висловила подяку Польщі, польському народу, справжнім і щирим друзям України – президенту Анджею Дуді та першій леді Агаті Корнгаузер-Дуді – за неоціненне партнерство у святій справі порятунку дітей.

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