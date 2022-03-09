Агрессор не может помешать победе над болезнью

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская. Организацией занимались ее офис и Министерство здравоохранения Украины.

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Еще вчера они прятались от обстрелов в подвалах клиник, а теперь пересекают польскую границу, навстречу безопасности, а главное – продолжению лечения. Потому что ни один агрессор не может препятствовать их победе над болезнью,

– подчеркнула Елена Зеленская.



Эвакуация маленьких онкопациентов / Фото Елена Зеленская

Как детки получат лечение

Первая леди, в частности, рассказала о том, как удалось наладить систему безопасной доставки украинских детей на продолжение лечения.

Сначала детей транспортируют во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Там их дообследуют, стабилизируют их состояние, восстанавливают медицинскую документацию и переводят ее на разные языки.

Дальше – Польша. Там развернут хаб, где детки получат диагностику и медицинскую поддержку. Он стал возможным благодаря личному привлечению канцелярии президента Польши и участию профессора Петра Чаудерни.

И уже после этого маленьких пациентов при поддержке международного онкологического сообщества распределят на постоянное лечение: часть останется в Польше, часть перенаправят в другие страны, в частности во Францию, Италию, Германию.



Эвакуация маленьких онкопациентов / Фото Елена Зеленская

Благодарность и участие Минздрава

Елена Зеленская отметила, что вчера 73 ребенка отправились в Польшу. И такого проекта в медицинской практике мира еще не было никогда. За эту уникальную и огромную работу она поблагодарила Минздрав – его главу Виктора Ляшко и заместителя министра Ирину Микичак.

Оказывается, есть вещи страшнее от болезни. Война посягнула на жизнь детей,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Отдельно первая леди выразила благодарность Польше, польскому народу, настоящим и искренним друзьям Украины – президенту Анджею Дуде и первой леди Агате Корнхаузер-Дуде – за неоценимое партнерство в святом деле спасения детей.

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