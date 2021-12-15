Розсилав пропагандистські відео бойовикам

Оператор бойовиків є мешканцем Маріуполя. Вирок йому виніс Слов'янський суд Донецької області.

До теми Скільки полонених українців перебувають у катівнях бойовиків: серед них є й військові

Прокурори довели, що чоловік був учасником спецпідрозділу "Комунікація" терористичної організації Безлєра. Підрозділ розміщувався у захопленому адміністративному приміщенні управління боротьби зі злочинністю в Горлівці.

Упродовж червня 2014 року – січня 2015 року засуджений знімав на відео допити українських військовополонених та цивільних осіб, яких захопили бойовики.

Працюючи відеооператором, він записував, редагував і розсилав пропагандистські відео з представниками "ДНР" та виготовляв і розповсюджував так звані бойові листки групи Безлєра,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Окрім цього, терорист застосовував до полонених психологічне насильство – змушував прибирати у кімнатах сліди їхніх катувань і особисто контролював це із зброєю у руках.

Суд визнав мешканця Маріуполя винним у порушенні законів та звичаїв війни, а саме жорстокому поводженні з полоненими. За це він відправиться у в'язницю на 11 років.

Що відомо про групу Безлєра

Безлєр – росіянин, який воював на Донбасі на стороні окупантів. В Україні йому інкримінують катування та вбивство міліціонера Кудрявцева у Горлівці в 2014 році. Уродженець Росії та його прибічники влаштували допит українцю, а відео наступного дня виклали в інтернет. За даними слідства, міліціонера розстріляли, перед тим жорстоко катувавши.

У серпні 2021 року матеріали справи передали до суду. Невдовзі Безлєра будуть судити.

Це може вас зацікавити – Чому бойовики зневірилися у Кремлі: дивіться відео