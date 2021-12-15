Рассылал пропагандистские видео боевикам

Оператор боевиков – житель Мариуполя. Приговор ему вынес Славянский суд Донецкой области.

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Прокуроры доказали, что мужчина был участником спецподразделения "Коммуникация" террористической организации Безлера. Подразделение размещалось в захваченном административном помещении управления борьбы с преступностью в Горловке.

В течение июня 2014 – января 2015 года осужденный снимал на видео допросы украинских военнопленных и гражданских лиц, которых захватили боевики.

Работая видеооператором, он записывал, редактировал и рассылал пропагандистские видео с представителями "ДНР" и производил и распространял так называемые боевые листы группы Безлера,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, террорист применял к пленным психологическое насилие – заставлял убирать в комнатах следы их пыток и лично контролировал это с оружием в руках.

Суд признал жителя Мариуполя виновным в нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с пленными. За это он отправится в тюрьму на 11 лет.

Что известно о группе Безлера

Безлер – россиянин, воевавший на Донбассе на стороне оккупантов. В Украине ему инкриминируют пытки и убийство полицейского Кудрявцева в Горловке в 2014 году. Уроженец России и его сторонники устроили допрос украинцу, а видео на следующий день выложили в интернет. По данным следствия, полицейского расстреляли, перед тем жестоко пытая.

В августе 2021 года материалы дела были переданы в суд. Вскоре Безлера будут судить.

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