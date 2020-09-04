Поки Лукашенко розповідає про загрозу захоплення Білорусі "ставлениками Заходу" в обличчі Координаційної ради, українці висловлюють переживання. Адже побоюються, що нова влада в сусідній країні зовсім може злитися з російською.

Що варто знати про опозиційних кандидатів в Білорусі – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Світлана Тихановська

Основна конкурентка Лукашенка та символ протестного руху в Білорусі, Світлана Тихановська, досі не може публічно визначитися з позицією щодо Криму. Раніше вона ухилялась від відповіді. Мовляв, це питання може розколювати білоруське суспільство.



Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська / Фото AFP

Лише нещодавно визнала, що анексувавши півострів, Росія порушила міжнародне право. Втім, українським Крим так і не назвала. А її чоловік, який мав бути кандидатом у президенти, якби не арешт, раніше перетинав кримський кордон зі сторони РФ, порушучи українські закони.

Довідка. 12 серпня Тихановська виїхала з Білорусі через тиск влади. Зараз опозиціонерка разом зі своїми дітьми перебуває у Литві. Вона й надалі вважає себе обраним президентом і закликає провести перевибори.



Офіційно її підтримали 10,12%, а Лукашенка – 80,01%. Штаб опозиціонерки ініціював створення Координаційної ради, аби забезпечити життєдіяльність держави у перехідний період.

Валерій Цепкало

Ще один з недопущених на вибори кандидатів – Валерій Цепкало, засновник Парку високих технологій, втікши з Білорусі, поїхав до Москви. А згодом – в Україну. На питання про Крим він також відповідає обережно. І взагалі каже, що півострів належить Росії.



Цепкалу також довелося втекти з Білорусі / Фото БелаПАН

"Там зараз діють російські закони, там російський рубль. Раніше Крим належав Україні, зараз – Росії. Я завжди неоднозначно відповідаю на це питання, бо ми перебуваємо зараз в ситуації, коли повинні розуміти і реальну політику", – пояснив свою позицію Цепкало.

Віктор Бабарико

Третій білоруський опозиціонер, Віктор Бабарико, який теж під арештом, раніше очолював білоруську філію російського "Газпромбанку". Він заявляв, що підтримує білоруський політичний нейтралітет.



Білоруський банкір і політичний діяч Віктор Бабарико / Фото ТАСС

Наразі Бабаріко перебуває під вартою, а від його імені говорить колишня очільниця його передвиборчого штабу, член президії координаційної ради Марія Колеснікова. Його соратники заснували партію "Вместе".

Нові альтернативні кандидати

Втім, оголошення позачергових вільних виборів у Білорусі може проявити нових альтернативних кандидатів. Протести підштовхнули процес формування національної свідомості, білоруси вже не захочуть бути під впливом Росії.

Такий громадський запит може сприяти появі таких кандидатів, які будуть активно виступиати за повну незалежність Білорусі від впливу Москви.

Олена Талстая, співголова руху солідарності "Разам", вважає: люди, яких сьогодні називають лідерами білоруської опозиції, з'явилися абсолютно штучно внаслідок виборчого фарсу, проведеного Лукашенком.

Це люди, яких ніхто у Білорусі не знав ще 2 місяці тому. Справжня білоруська опозиція зараз за ґратами. Справжня білоруська опозиція зараз на вулицях Мінську,

– наголосила вона.

Той, хто з лідерів протестів в Білорусі у підсумку стане справжнім переможцем у протистоянні між Лукашенком і його народом, впливатиме і на Україну. Адже активне зближення Білорусі з Росією, зокрема у створенні союзної держави, несе потенційну загрозу.

Варте уваги Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

Журналісти Informnapalm стверджують що Білорусь вже майже повністю відійшла під повний військовий контроль Москви.

"Для кордону Білорусі і України вже сформували окрему ударно-наступальну лінію збройних сил РФ. Там стоять польові угруповання, військова техніка та зброя", – зазначив Денис Івашин, головний редактор видання.

Лукашенко просить Путіна про допомогу

Якщо якимось дивом чи з братньою допомогою Росії диктатор Лукашенко таки втримає владу, цей сценарій альтернатив не лишає взагалі. Зараз Лукашенко постійно веде телефонні розмови з Путіним.

А очільник Кремля вже заявив про готовність відправити силовиків до Білорусі. Найближчим часом Лукашенко, повторюючи досвід Януковича, збирається відвідати російського президента особисто.