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      Як формувалися списки партій "Слуга народу" та "Голос": парламентські вибори в Україні

      Вибори навиворіт 167 Читать новость на русском

      Центральна виборча комісія 20 червня завершила приймати документи від усіх охочих стати депутатами дев'ятого скликання. Хоча комісія має ще кілька днів, щоб офіційно зареєструвати кандидатів, проте вже є ті, хто зайняли омріяні місця у партійних списках.

      Їм не треба, як мажоритарникам, їхати на округи, вести кампанію та навіть особливо не потрібно агітувати, адже майже все вже зроблено. Проголосують за партію – і вже депутат.

      Читайте також: Мажоритарна VS Пропорційна: яка система краща для України

      Але як же відбувається формування списків? За які заслуги визначають, хто стане №2, №10 чи №50. Хто затверджує остаточний варіант списку та які прізвища ми в підсумку побачимо на цих виборах.

      Виборчі списки у Норвегії

      Там вже майже століття працюють єдині правила формування виборчих списків для усіх політичних партій. Номінаційний комітет політичної сили, який складається з її лідерів, формує попередній виборчий список. Але не з власної голови чи списку друзів, а з тих кандидатів, яких висунули регіональні осередки партій.

      Виборчий список у Норвегії
      Виборчий список у Норвегії

      Далі цей попередній список має пройти затвердження у кожному партійному осередку. Якщо десь є незгодні, то їм доведеться пояснювати логіку саме такого формування. Або, якщо зауваження доречні, то міняти порядок місць. Тут головне, щоб інтерес партії та виборця був попереду інтересу окремих осіб.

      Список "Слуги народу"

      "Слуга народу" ще з президентських виборів має шалену підтримку, але взагалі немає партійної структури. Партія нова, тому не зрозуміло хто і за яким принципом займав місця у списку. Зрозуміти логіку списків намагалися журналісти на з'їзді партії у Ботанічному саду. Але на питання, чи особисто Зеленський вписував прізвища кандидатів, той звично віджартувався.

      Як пояснили у партії, у них є люди з трьох напрямків:

      1. Експерти, які працювали із Зеленським ще на президентській кампанії.
      2. Представники з регіонів.
      3. Люди, які заповнили електронну заявку на сайті партії та пройшли відбір.

      Як в результаті виглядає перша десятка списку?

      Тут Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко, які є основними ідеологами й відповідальними за партію та її список. Є публічні експерти з IT-технологій, правових та антикорупційних питань. А також гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко, спортсмен Жан Беленюк та волонтер Давид Арахамія.

      Оголосивши спочатку першу сотню, а потім ще 200 кандидатів, в Зеленського наголосили, що це ще не точний список. Заяви про очищення не стали голослівними, тому вже з’явилися люди, яких не буде у партії "Слуга народу".

      виключили з партії
      Кого виключили з партії "Слуга народу"

      "Фактично після з’їзду будь-які зміни в цих списках є неможливими. Взагалі наше законодавство передбачає вплив виборців та громадської думки на формування списку кандидатів. Проте вона повинна бути чітко врегульована, тому що зараз ми фактично бачимо ситуацію, коли правила гри змінюються під час самої гри", – пояснила радниця з юридичних питань ГМ "Опора" Ольга Коцюруба.

      Список партії "Голос"

      Ще одна нова партія, яка під час кампанії також фільтрувала свої ряди – "Голос". Для неї питання формування виборчого списку стояло ще гостріше, бо дочасні вибори застали Святослава Вакарчука якраз на етапі створення. Тому в дуже стислі терміни "Голосу" потрібно було налагодити партійну структуру і знайти людей.

      партія
      10 критеріїв, яким мають відповідати кандидати партії "Голос"

      Кількох нардепів до "Голосу" взяли, але лише, як висуванців на мажоритарних округах. І якраз там партія прогледіла декількох людей, яких спочатку висунули в кандидати, а потім відкликали через співпрацю з "Українським вибором" Медведчука або "Опозиційним блоком – За життя".

      Читайте також: Позачергові вибори до парламенту: чому їх призначили та якими будуть наслідки

      Щодо потенційно прохідної частини списку Вакарчука, то там поки що все гаразд. У ній сам Вакарчук, галузеві експерти, антикорупціонери, юристи, проте за яким принципом видавали партійні номери не зрозуміло. Відомо тільки, що Сергій Притула хотів бути №30 і став ним.

      Про партію "Європейська солідарність" – дивіться у програму.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Вибори навиворіт Верховна Рада Норвегія Володимир Зеленський Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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