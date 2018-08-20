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Партнерство з Росією, до якого прагне Меркель, – це ілюзія, – німецьке видання

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Парстнерство ФРН з Росією – це ілюзія
Парстнерство ФРН з Росією – це ілюзія / ТАСС

Російський президент Володимир Путін 18 серпня відвідав канцлера Німеччини Ангелу Меркель після того, як три місяці тому вона побувала у нього в Сочі. Два політики мають багато тем для обговорень, і глава Кремля, зі зрозумілих причин, висуває на перший план зміцнення економічних відносин між двома країнами.

Путіну важливе економічне співробітництво з ФРН, оскільки американський Конгрес проводить украй жорстку санкційну політику щодо Росії, яка не залишає Дональду Трампу жодних шансів у покращенні відносин із РФ. Цьому Путін по суті теж нічого не може протиставити, йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Автор публікації Клаус-Дітер Франкенбергер упевнений, що партнерство з Росією, до якого, очевидно, прагне Меркель, – це ілюзія.

"Кілька років тому чимало політиків і бізнесменів у ФРН були впевнені, що Німеччина та Росія – стратегічні партнери. Анексія Криму, російські дії на сході України та кібератаки на Заході довели, що це було і залишається ілюзією. Розбіжності між двома країнами в інших областях – теж не той матеріал, з якого можна було б виткати стратегічне партнерство. Навпаки, Росія за Путіна стала відсторонюватися від Заходу і поводитися щодо нього вороже, як точно сформулював міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після вступу на посаду. За цю реалістичну оцінку його критикували друзі Росії з його ж партії СДПН. Вони вимагають більше діалогу з Москвою, ніби цей діалог колись переривався", – пояснює журналіст.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей. Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів" (миротворців ООН). Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, невідомо, чи правдива ця інформація, оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Теги: Новини політики Новини Росії Ангела Меркель Володимир Путін Новини США
Джерело: 24 Канал
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