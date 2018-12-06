Перехід до КП або еміграція в РФ: як священики Московського патріархату змінюють конфесію

Священники Української православної церкви Московського патріархату активно переходять до Київського. Цей процес активізувався ще у 2014 році та триває донині.

Ті ж, хто не хоче визнавати Української єдиної помісної церкви, емігрують до Росії.

Читайте також: Коли та чому священики московського патріархату приєднаються до Єдиної церкви?

Вінницький священик УПЦ МП Іоанн Курмояров носив георгіївську стрічку, відмовлявся відспівувати загиблих кіборгів та затято доводив, що події на сході Україні – це "громадянська війна". За це на нього склали адміністративний протокол.



Вінницький отець Іоанн Курмояров

Тому Курмояров емігрував до Росії – тепер він священик у Тульчинсько-Брацлавської єпархії. Останнім аргументом на користь переїзду стало те, що його керівник, митрополит Симеон, підтримав помісну церкву.

Зараз в Росії працюють над новою програмою для переселення співвітчизників. Можливо, там також спростять процедуру отримання російського громадянства,

– зазначав раніше Іоанн.

Схоже, що по інший бік нашого східного кордону дійсно готові надавати прихисток усім московським попам, котрі втікають з України.

Експерт із релігійних питань Андрій Ковальов розповів, що Патріарх Кирило особисто заявляв, що він готовий приймати, давати місця для служіння й будинки для проживання усім священикам, які будуть їхати з України.

Чому? Бо РПЦ потрібно створити роль церкви-мучениці для Московського патріархату в Україні,

– пояснив Ковальов.

Щодня в російських ефірах лякають історіями про переслідування російських православних в Україні. Проте, більшість попів не готові їхати звідси навіть попри свої антиукраїнські настрої та те, що ними зацікавилися спецслужби.

Серед них і священик з Острога Віктор Земляний. На Рівненщині його називають "рупором Кремля", адже той виступає на російських телеканалах, прикриваючись своєю діяльністю. "Я пов'язую це з хресним ходом", – так отець пояснює підвищену увагу до себе з боку СБУ.



Віктор Земляний

За словами релігієзнавців, деструктивну діяльність священики Московського патріархату вели й раніше: доказів цього є чимало.

Під час Революції гідності настоятель київського храму Агапія Печерського Андрій Ткачов засуджував учасників Майдану через те, що вони повстали проти законної влади. А вона, за його словами, – від Бога. Священик утік до Росії вслід за Януковичем, отримав там парафію й прославляє Путіна.

Вважаю Володимира людиною, яка є на своєму місці, у своєму часі та яка займається своєю справою,

– переконаний Ткачов.

Ще одного священика УПЦ МП затримали бійці батальйону "Айдар" влітку у 2014 році. Протоієрей Луганської єпархії московського патріархату Володимир Марецький був причетним до створення терористичного угрупування.

"Я не міг залишити козаків. Вони піднялися проти хунти, яка прийшла здійснювати переворот", – зазначав він.



Володимир Марецький

Та серед священиків Московського патріархату є й патріоти, які чекають слушного моменту, щоб перейти до Київського. Віталій Ейсмонт змінив конфесію ще у 2014 році. Зробив це, бо не дочекався реакції своєї церкви на події у Криму та на Донбасі.

Богослужіння такі ж, як в УПЦ МП, тільки от у Київському патріархаті правлять української мовою. Та я помітив принципову різницю між конфесіями. У КП немає великої дистанції між священиками й архієреям: архієрей – керівник, начальник. Та тут він – батько, а не пан,

– розповів отець Віталій.

Відслуживши чверть століття в Московському патріархаті, нині Віталій Ейсмонт є настоятелем храму УПЦ КП на Житомирщині.



Отець Віталій Ейсмонт

Від початку війни з Московського до Київського патріархату перейшло понад 50 парафій, ще стільки ж готуються це зробити.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також ухвалили рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого собору. Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. У Московському патріархаті не забарилися із відповіддю. Кажуть, у Соборі брати участі не будуть.