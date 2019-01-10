Під впливом наркотиків: на Донбасі два бойовики отруїлися чадним газом

На тимчасово окупованій території Донецької області поблизу Горлівки двоє бойовиків, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, отруїлися чадним газом у власному бліндажі.

Про це повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил.

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Як розповіли у Генштабі ООС, російські окупанти продовжують нести небойові втрати. Проте дані про такі випадки замовчуються верхівкою злочинного військового керівництва псевдореспублік.

Додається, що зросло невдоволення серед російських кадрових військових через затримку їх ротації і невиплату "премій", обіцяних їхніми кремлівськими "ляльководами".

До слова, протягом доби 9 січня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Через обстріли жоден український військовослужбовець не постраждав, однак окупанти зазнали втрат.