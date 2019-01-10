Под воздействием наркотиков: на Донбассе два боевика отравились угарным газом
На временно оккупированной территории Донецкой области вблизи Горловки двое боевиков, находясь под воздействием наркотических веществ, отравились угарным газом в собственном блиндаже.
Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
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Как рассказали в Генштабе ООС, российские оккупанты продолжают нести небоевые потери. Однако данные о таких случаях замалчиваются верхушкой преступного военного руководства псевдореспублик.
Добавляется, что возросло недовольство среди российских кадровых военных из-за задержки их ротации и невыплаты "премий", обещанных их кремлевскими "кукловодами".
К слову, в течение суток 9 января пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал, однако оккупанты понесли потери.