Правоохоронці наголосили, що пожежа у ТРЦ "Космополіт" трапилася через умисний підпал. Його здійснила дитина, що відвідувала дитячу кімнату.

До теми Пожежа у ТРЦ "Космополіт": серед постраждалих у Києві є дитина

У поліції виявили, чому трапилася пожежа у ТРЦ "Космополіт"

У поліції Києва зазначили, що розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу "Космополіт" в українській столиці.

Правоохоронці зазначили, що виявили причину пожежі, провівши огляд місця події та опрацювавши відео з камер внутрішнього спостереження.

Поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг,

– наголосили поліціянти.

Представники поліції зауважили, що батьки разом з дитиною вже були запрошені до Солом'янського управління поліції для давання показів. Зрештою слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Зверніть увагу! У поліції також звернулися до громадян з проханням спілкуватися зі своїми дітьми та роз'яснювати їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Адже ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків.

У ТРЦ "Космополіт" спалахнула пожежа