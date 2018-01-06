Підсумковий випуск новин за 21:00: Мільярдні статки Трампа. Недбалість прокуратури у справі Ноздровської

У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – cтатки президента Америки Дональда Трампа оцінюють у понад 3 мільярди доларів. Підозрюваного у вбивстві сестри Ірини Ноздровської можуть випустити на волю за амністією через недбальство прокурорів.

Також у випуску:

10 українських моряків, які чотири місяці без паспортів та грошей, були заручниками у Сирії, нарешті повернулися додому.

Петро Порошенко задекларував мільйон гривень доходу від вкладів у власному банку.

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії побили людей за те, що принесли іграшки під стіни церкви.