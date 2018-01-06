Підсумковий випуск новин за 21:00: Мільярдні статки Трампа. Недбалість прокуратури у справі Ноздровської
Випуск новин 22:16, сьогодні 206 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – cтатки президента Америки Дональда Трампа оцінюють у понад 3 мільярди доларів. Підозрюваного у вбивстві сестри Ірини Ноздровської можуть випустити на волю за амністією через недбальство прокурорів.
Також у випуску:
10 українських моряків, які чотири місяці без паспортів та грошей, були заручниками у Сирії, нарешті повернулися додому.
Петро Порошенко задекларував мільйон гривень доходу від вкладів у власному банку.
У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії побили людей за те, що принесли іграшки під стіни церкви.
Джерело: 24 Канал
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