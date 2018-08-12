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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Погрози журналістці від сина політика. Зонд до Сонця

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 21:00 – у Рівному хлопець напідпитку скоїв ДТП, через що постраждали двоє людей, і погрожував журналістці розправою. Виявилося, що водій є сином колишнього члена проросійської організації "Український вибір". NASA запустила унікальний зонд-дослідник до Сонця, який зможе ретельно вивчити зірку.

Також у випуску:

У зоні проведення бойових дій затримали громадянина Росії, який фільмував позиції українських військових.

Новий флешмоб набирає обертів – українці відреагували на видалення сцени з Медведчуком із фільму про Василя Стуса.

Ситуація на фронті.

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Аварії та ДТП Сонце NASA
Джерело: 24 канал
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