Підсумковий випуск новин за 21:00: Погрози журналістці від сина політика. Зонд до Сонця

У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 21:00 – у Рівному хлопець напідпитку скоїв ДТП, через що постраждали двоє людей, і погрожував журналістці розправою. Виявилося, що водій є сином колишнього члена проросійської організації "Український вибір". NASA запустила унікальний зонд-дослідник до Сонця, який зможе ретельно вивчити зірку.

Також у випуску: У зоні проведення бойових дій затримали громадянина Росії, який фільмував позиції українських військових. Новий флешмоб набирає обертів – українці відреагували на видалення сцени з Медведчуком із фільму про Василя Стуса. Ситуація на фронті.