Підсумковий випуск новин за 21:00: Погрози журналістці від сина політика. Зонд до Сонця
У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 21:00 – у Рівному хлопець напідпитку скоїв ДТП, через що постраждали двоє людей, і погрожував журналістці розправою. Виявилося, що водій є сином колишнього члена проросійської організації "Український вибір". NASA запустила унікальний зонд-дослідник до Сонця, який зможе ретельно вивчити зірку.
Також у випуску:
У зоні проведення бойових дій затримали громадянина Росії, який фільмував позиції українських військових.
Новий флешмоб набирає обертів – українці відреагували на видалення сцени з Медведчуком із фільму про Василя Стуса.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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