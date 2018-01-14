Підсумковий випуск новин за 21:00: Загроза від гучної заяви в Росії. Потужний землетрус в Перу
Випуск новин 22:38, 14 січня 539 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 21:00 – підписаний у 1997 році договір про співдружність не має зворотньої сили, тому кордони залишаються і російські війська незаконно перебувають в Криму і на Донбасі. Перу сколихнув потужний землетрус: 2 людей загинули, понад 65 отримали поранення.
Також у випуску:
Автомобільна афера у Кривому Розі.
Основні події, якими відзначився політичний тиждень.
Фільм "Кіборги" показали у зоні АТО.
Біля берегів Китаю затонув нафтовий танкер, який горів упродовж тижня.
На готелі Дональда Трампа з'явилась незвична проекція.
Джерело: 24 Канал
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