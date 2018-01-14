Підсумковий випуск новин за 21:00: Загроза від гучної заяви в Росії. Потужний землетрус в Перу

У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 21:00 – підписаний у 1997 році договір про співдружність не має зворотньої сили, тому кордони залишаються і російські війська незаконно перебувають в Криму і на Донбасі. Перу сколихнув потужний землетрус: 2 людей загинули, понад 65 отримали поранення.

Також у випуску: Автомобільна афера у Кривому Розі. Основні події, якими відзначився політичний тиждень. Фільм "Кіборги" показали у зоні АТО. Біля берегів Китаю затонув нафтовий танкер, який горів упродовж тижня. На готелі Дональда Трампа з'явилась незвична проекція.