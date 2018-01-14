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ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО

Підсумковий випуск новин за 21:00: Загроза від гучної заяви в Росії. Потужний землетрус в Перу

Випуск новин 22:38, 14 січня 539 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 21:00 – підписаний у 1997 році договір про співдружність не має зворотньої сили, тому кордони залишаються і російські війська незаконно перебувають в Криму і на Донбасі. Перу сколихнув потужний землетрус: 2 людей загинули, понад 65 отримали поранення.

Також у випуску:

Автомобільна афера у Кривому Розі.

Основні події, якими відзначився політичний тиждень.

Фільм "Кіборги" показали у зоні АТО.

Біля берегів Китаю затонув нафтовий танкер, який горів упродовж тижня.

На готелі Дональда Трампа з'явилась незвична проекція.

Теги: Новини політики Новини Росії Випуск новин Перу Землетрус Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 Канал
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