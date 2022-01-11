Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від цього часу понад 14 мільйонів українців отримали базовий курс щеплення проти коронавірусу.

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Добова статистика

Так, за минулу добу першу дозу отримали 29 242 людини, другу – 59 075 людей. Тоді як додаткову дозу отримали 445 людей, а бустерну – 7 623 людини.

Щеплення проводили 824 мобільні бригади з імунізації, 3 282 пункти щеплення та 439 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 842 426 людини;

отримали дві дози – 14 039 548 людини;

отримали додаткову дозу – 6 669 людей;

бустерну дозу – 28 085 людей.

Загалом провели 28 916 728 щеплень.

48% українців вже щеплені

У МОЗ також наголосили, що вже майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Серед лідерів – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення там щеплена однією чи двома дозами.

Найменше мешканців вакциновано на заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Як отримати щеплення Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад 6 місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації.



Адреси та контакти є на Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад 6 місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації.Адреси та контакти є на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.



Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу



Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу