Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С этого времени более 14 миллионов украинцев получили базовый курс прививки против коронавируса.

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Суточная статистика

Так, за прошедшие сутки первую дозу получили 29 242 человека, вторую – 59 075 человек. В то время как дополнительную дозу получили 445 человек, а бустерную – 7 623 человека.

Прививки проводили 824 мобильных бригады по иммунизации, 3 282 пункта прививки и 439 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них:

получили первую дозу – 14 842 426 человек;

получили две дозы – 14 039 548 человек;

получили дополнительную дозу – 6 669 человек;

бустерную дозу – 28 085 человек.

В общей сложности провели 28 916 728 прививок.

48% украинцев уже привиты

В Минздраве также отметили, что уже почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Среди лидеров – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения там привито одной или двумя дозами.

Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как получить прививку Привиться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более 6 месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты доступны на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Дополнительная доза / Инфографика 24 канала

Бустерная доза / Инфографика 24 канала