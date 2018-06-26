Після скандалу з Ляшко МОН засудило політичну агітацію у освітніх закладах

Міністерство освіти і науки України засудило політичну агітацію у закладах освіти і закликало обласні державні адміністрації вжити відповідні заходи.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

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"Міністерство засуджує розміщення будь-якої партійної агітації у закладах освіти, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу. Просимо вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень", – йдеться у листі, який МОН надіслав обласним та Київській міській державній адміністрації.

МОН також нагадує, що політичні партії не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

Нагадаємо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко потрапив у скандал під час своїх політичний гастролей регіонами України. Так, нардеп опублікував у Facebook фото зі Сновської дитячо-юнацької спортивної школи, що на Чернігівщині, на яких діти були одягнені у партійній футболки "Радикальної партії".