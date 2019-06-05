Питання поділу дітей після розлучення: як громадські організації втручаються у сімейні справи

Для сотень українських сімей типовою є ситуація, коли після розлучення взаємні звинувачення і позови до суду між колишніми чоловіками і дружинами тривають роками. А страждають від цього спільні діти, яких мати з батьком не можуть поділити.

Анастасія знає про все це з власного досвіду. Холодна війна між нею і чоловіком триває вже не перший рік.

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На боці колишнього – ще й так звані громадські активісти, які їй просто фізично погрожують.



Анастасія

У мене особисто був випадок, коли активісти ГО "Батько має право" керував спробою забрати у мене дитину. Дуже багато заляканх. Деякі сидять без дітей і роками їх не бачать, а батьки є активістами цієї організації,

– розповіла мати Анастасія.

У Олени ті самі проблеми – за три роки, на побачення з донькою її колишній чоловік приходить у супроводі кремезних незнайомців.

"Активно приводить на все засідання і під квартиру представників ГО "Батько має право". Так само вони гастролюють і по іншим областям. Ми живемо на першому поверсі і дитина отримувала безліч стресів", – сказала мати Олена.

У поліції, поскаржилася Олена, на її звернення не реагують, а в службі у справах дітей закликають до примирення з колишнім. У того – своя правда – каже, незважаючи на рішення суду, яке дозволяє йому брати участь у вихованні, екс-дружина позбавила його такої можливості.



Олена

Тож бачиться з дитиною лише коли приходить із державними виконавцями та активістами.

Ігор каже, накладені судом штрафи на дружину – доказ того, що йому перешкоджають бачитись з дитиною. У екс-дружини їх назбиралося на суму у понад 100 тисяч грн.

Витяг із законодавства:

"У разі невиконання без поважних причин рішення про встановлення побачення з дитиною державний виконавець складає акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у разі повторного невиконання – накладення штрафу в подвійному розмірі", – написано у законодавстві.

Щоб довести, що її карають безпідставно, Олена пішла до суду. І вже має рішення про скасування одного зі штрафів. Каже, боротиметься і проти тиску на неї збоку активістів "Батько має право". І у цьому таким, як вона допомагають правозахисники.

Одна громадська організація створює війну між чоловіками і жінками в країні – це про країну? Це така форма патріотизму? Або це про дитину, яка стає свідком конфлікту? Вони з останніх сил намагаються ходити на межі між законом і криміналом,

– наголосила адвокат, правозахисник Тетяна Ващенко.

Почувши претензії, керівник організації запевняв, що "не роблять нічого протизаконного. А усі негаразди списують на недоліки законодавства"

"Можна звернутися до органу опіки і піклування, отримати їх рішення, але в Україні немає процедури виконання цих рішень. Можна звернутися до суду, судитися кілька років і не бачити дитину. Немає процедур дієвого доступу до дитини", – заявив голова громадської організації "Батько має право" Олександр Швець.

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За те, що один з батьків перешкоджає бачитись з дитиною, карають поки що лише на папері. Бо штрафи часто просто не вдається стягнути. А домашнє насилля у більшості випадків кваліфікують як конфлікт. І війни за дітей триватимуть , доки це не зміниться, наголошують правозахисники.