За даними Нацагентства з боротьби зі злочинністю, 2 партії наркотиків були розфасовані у водонепроникні пакети. Також вони були прикріплені до рятувальних жилетів.

Читайте також В "Борисполі" виявили контрабанду кокаїну на понад 11 мільйонів гривень: фото, відео

Якою є вартість "знахідки"

Після того, як перехожі знайшли пакети, вони викликали поліцію. За попередньою інформацією, загальна вага наркотиків становить 960 кілограмів.

У Великій Британії таку кількість кокаїну можна було б продати приблизно за 80 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 3,1 мільярда гривень.



У Великій Британії на пляжі знайшли кокаїн / Фото NCA

До теми СБУ викрила наркосиндикат, який завозив кокаїн з Латинської Америки

За даними правоохоронців, наркотик виготовили в Південній Америці. Однак наразі незрозуміло, яким чином він потрапив на пляж і куди його планували доставити.