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Альфред Кох

Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка

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Сенцову нужно прекратить голодовку
Сенцову нужно прекратить голодовку / zik.ua

Если оставаться в рамках здравого смысла, то голодовка отличается от суицида тем, что предполагает по меньшей мере два, а не один исход.

То есть голодовка может закончится успехом и требования голодающего будут выполнены.

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Такой результат возможен лишь отчасти благодаря мужеству и непреклонности голодающего. В значительной мере он зависит от внимания публики к его голодовке и наличию рычагов влияния у общества на его противников.

В случае с Сенцовым очевидно, что этой второй составляющей в достаточной мере нет. Ее не было тогда, когда он начинал свою голодовку, нет и сейчас.

Мировые лидеры озабочены другими проблемами, а Путин не считает жизнь и смерть Сенцова достаточным поводом для уступок.

Да и вообще: мы прекрасно знаем как он реагирует на подобного рода демонстративный шантаж заведомо более слабого противника.

Ровно поэтому я и считал и считаю ошибкой голодовку Сенцова в настоящий момент. Возможно при других обстоятельствах и в другой обстановке она могла бы закончится успешно. Но не теперь.

Я допускаю, что могу ошибаться, но все происходящее теперь лишь доказывает, что шансов на успех у Сенцова практически нет.

В этих условиях его голодовка практически неотличима от самоубийства. А это слишком большой подарок для тех, кто мечтает, чтобы мы все сами собой исчезли. Сдохли, повесились, спились, утопились...

Сенцов! Не валяй дурака! Прекращай голодовку. Ты нам нужен живой! Пока ты жив шансы оказаться на свободе выше. И шансы вызволить всех украинцев из русских тюрем тоже.

А помрешь ничего не поменяется. Но мир без тебя будет неполным...

Останься с нами и х*й с ними.

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Автор: Альфред Кох
Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов голодування Публікації
Джерело: Alik Kokh
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