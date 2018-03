Почему погиб СССР и при чем тут американские хиппи?

Говорят, СССР погиб потому, что стали доступными песни Битлз. На костях. В смысле, на использованных рентгеновских снимках.

Советская продвинутая молодежь всегда обожала Америку и перенимала американскую моду, а потом мода спускалась из столиц в провинцию, сначала в большие города, а потом и в маленькие поселки. Шизгайя, брюки клеш, рубашки в стиле хиппи, цветочки-бабочки и жаргон: шузы, батник, фарца ...

Как назывались на том языке или на французском то, что мы сейчас называем clogs? Ах да, сабо. С ударением на "о". Мама почему-то очень любила это слово и всегда с удовольствием рассказывала о его происхождении и поправляла, если произносили не так.

Я покупала в магазине "Ткани" советского производства плотный лен "под джинсу" и ситчик в веселенький меленький цветочек, в ателье шили на заказ почти настоящие на вид джинсы и настоящие батники.

Летящие кофточки-распашонки с кружавчиками и спиральные юбки из набивного ситца шились самостоятельно, там не надо было обрабатывать карманы, пуговицы-петли и двойные джинсовые швы. Выбиралось несколько контрастных набивных тканей, например, одна синяя в горошек, другая красная в мелкий цветочек, третья зеленая в крупный, четвертая в фиолетовую полосочку. Из них вырезались клинья, но не прямые, а изогнутые, чтобы длинная в пол юбка получилась "волной".

То ли в Софии, то ли в Варне покупались импортные польские рабочие штаны с заклепками, распарывались внизу по шву, в расшив вставлялись кожаные клинья, вырезанные из старой дерматиновой сумки, получались шикарные оригинальные джинсы-клеш.

Остатки дерматина шли на бахрому по подолу мини-юбки. Со старых шляпок спарывались фетровые цветочки и пришивались на холщовые сумки. Новые цветочки вырезались из плоского фетра и приметывались яркой трикотажной шерстью.

Холст был либо выпрошен в мастерских тусовочных художников, либо подобран с помойки в виде грязных рваных мешков из-под картошки в ближайшем овощном. Какие-то пряжки, цепочки, бляшки срезались с мужских ремней и старых туфель, какие-то засохшие акриловые краски с пыхтеньем выдавливались из почти пустых перекрученных тюбиков -- все шло на украшение самодельных ремней, сумок, шляпок и курток.

А какие мы плели себе ленточки-банданы и браслетики, какие низали ожерелья с кулончиками-подвесками! Ах, какие были времена! "Those were the days my friend!". Ах, какой у меня был гардероб!

Больше никогда такого не было, чтоб столько радости и счастья! Чтоб одежда была сделана и украшена почти вся своими руками, своей фантазией и творчеством, и чтоб одежда, фантазия и творчество выражали свободу и независимость!

Американские хиппи остановили вьетнамскую войну и не позволили Никсону спустить на тормозах "уотергейт". Американские хиппи лет на двадцать старше нас, советских. Сейчас им всем за семьдсят-восемьдесят, это уже старички с тощими седыми косичками под лысиной. Кто поумирал, остальные готовятся, ушли в дзен. Нужна новая молодая кровь, чтоб дать пинка заплывшим от жира и ненависти мозгам. И она появится и заявит о себе.

Молодежь в США выходит на улицы. Подростки. В их субкультуре это становится клево и cool. Может, российская молодежь переймет у американской моду на политическую активность? Может, и в России выходить на улицы протестовать станет круто и кульно? И – кто знает? Если битлы на костях повалили СССР, то сколько понадобится крутых и кульных аватаров, чтобы расшатать Россию?

Автор: Ирина Зорькина. Источник: Обозреватель

