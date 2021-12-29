Про це зазначив голова суду Валерій Зорькін. Він написав таку думку у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс" – її опублікували на сайті установи.

До теми У Казахстані офіційно скасували смертну кару

Суддя вважає, що скасовувати смертну кару не можна, поки в країні є навмисні вбивства. Також Зорькін назвав це "відходом від права у бік моральних і релігійних поглядів".

Смертна кара у Росії: що відомо

Варто зауважити, що законодавчо смертна кара у Росії ще не скасована.

У 1996 році, коли країна вступила до Ради Європи, лише ввели відповідний мораторій. Цього ж року і була остання страта.

Лише у 2009 році Конституційний суд заборонив судам ухвалювати смертні вироки остаточно.

Цікаво! В Україні смертну кару скасували ще 26 років тому. Що про можливе відновлення покарання думають українці – читайте тут.

Смертна кара в інших країнах

Білорусь є єдиною європейською країною, у якій не скасували смертну кару.

У 2020 році США відновили смертну кару на федеральному рівні. Тоді в ЄС різко відреагували.

Наприкінці 2021 року остаточно скасували кару в Казахстані.

Найчастіше таке жорстоке покарання застосовують у Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку та Саудівській Аравії.

Цікаво – факти про смертну кару у світі: дивіться відео