Про це зазначив голова суду Валерій Зорькін. Він написав таку думку у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс" – її опублікували на сайті установи.
До теми У Казахстані офіційно скасували смертну кару
Суддя вважає, що скасовувати смертну кару не можна, поки в країні є навмисні вбивства. Також Зорькін назвав це "відходом від права у бік моральних і релігійних поглядів".
Смертна кара у Росії: що відомо
- Варто зауважити, що законодавчо смертна кара у Росії ще не скасована.
- У 1996 році, коли країна вступила до Ради Європи, лише ввели відповідний мораторій. Цього ж року і була остання страта.
- Лише у 2009 році Конституційний суд заборонив судам ухвалювати смертні вироки остаточно.
Смертна кара в інших країнах
- Білорусь є єдиною європейською країною, у якій не скасували смертну кару.
- У 2020 році США відновили смертну кару на федеральному рівні. Тоді в ЄС різко відреагували.
- Наприкінці 2021 року остаточно скасували кару в Казахстані.
- Найчастіше таке жорстоке покарання застосовують у Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку та Саудівській Аравії.
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