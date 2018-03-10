Поки в Україні дорожчає сало, у світі борються за права свиней

Українці не зможуть купити сало — воно скоро закінчиться, у країні дефіцит.

Цієї зими у Києві ціна на сало вперше в історії була вищою, ніж на свинину. За кілограм українського наркотику просили більше 100 гривень, а на центральному ринку столиці, Бессарабці, за кіло сала здирали з туристів і відчайдушних містян 400 українських гривень.

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Зараз ціна на цей продукт коливається у межах 100-120 гривень. Експерти відзначають, що за рік сало подорожчало на 80%. Причиною такого стрибка вважається дефіцит сала у зв'язку з хворобами свиней. А в далекому 2014-му хороший шмат, вагою в 1 кг, можна було радісно придбати лише за 24 гривні.

Сало – це величезна частина української культури. Кожен українець, окрім вегетаріанців, веганів, іудеїв та мусульман, просто-таки зобов'язаний регулярно вживати сало, щоб берегти традиції і фізичну форму. Адже науковці довели, що від сала не тільки не гладшають, а й худнуть, при правильному підході.

Проте цей матеріал не покликаний рекламувати сало. Всі й так в курсі, що воно таке. Та в сучасних цінових умовах, можливо, варто замислитися, як отримати від свині не тільки сало і м'ясо.

У далекій Південній Африканській Республіці живе свиня. Колись вона смиренно очікувала на неминучу загибель на одній з ферм, але правозахисниця Джоан Лефсон викупила її і забрала до себе додому. Окрім фізичної реабілітації, свиня, ймовірно, проходила і арт-терапію. Іншого пояснення, чому вона почала малювати, у мене немає. А свиня, яку іронічно назвали Пігкасо, бере до рота пензлик, вмочує у банку з фарбою і малює картини. Малює натхненно, чергуючи кольори.

Свинячі полотна, враховуючи тенденції розвитку сучасного мистецства, виглядають талановито, професійно, новаторськи. Хоча я б у себе вдома таке не повісила. Але достатньо тих, хто повісив: картини Пігкасо у Джоан купують і за тисячу, і за дві тисячі доларів США.

І от яка думка приходить в голову: якщо завести собі свиню, яка малюватиме картини, то можна заробити набагато більше, ніж на роботі в офісі. На гроші від продажу картин можна відпочити, купити новий диван або забити морозилку найсмачнішим сальцем. Хоча, останній пункт занадто далекий від гуманності.

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