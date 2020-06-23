Поліцейським із Кагарлика змінили підозру: що це означає та чому важливо
Кваліфікацію у слідстві ймовірного злочину Сергія Сулими та Миколи Кузіва – поліцейських із Кагарлика – змінено. Відтепер мовиться не про "перевищення влади" правоохоронцями, а безпосередньо про згвалтування та катування. Це важливо, адже відповідальність за такі злочини передбачена значно більша.
Зміна підозри Сулимі й Кузіву
Підозрюваним поліцейським з Кагарлика у резонансній справі про знущання з дівчини у відділку змінили підозру. Про це "Громадському радіо" 22 червня розповів прокурор Валерій Смирнов.
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365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на точнішу норму, яка показує об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального правопорушення,
– сказав прокурор.
Що означає зміна підозри та чому вона важлива
Стара кваліфікація: стаття 365 ККУ
- Це "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".
- Покарання – обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Нова кваліфікація: статті 127 та 152 ККУ
- Стаття 127 – катування (умисне заподіяння сильного фізичного або морального болю чи страждання).
- Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, а якщо мовиться про групу осіб – то від 5 до 10 років.
- Стаття 152 – згвалтування (вчинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи).
- Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, а якщо мовиться про групу осіб – то від 7 до 12 років.
До слова Підозрюваних Кузіва і Сулиму залишили під вартою
Цікаво, що у повідомленні ДБР про затримання поліцейських інформація про тортури була, а от у підозрах, вручених наприкінці травня, вже її не було. Прокурор пояснив, що у процесі розслідування справі дають "точнішу правову оцінку".