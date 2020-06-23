Кваліфікацію у слідстві ймовірного злочину Сергія Сулими та Миколи Кузіва – поліцейських із Кагарлика – змінено. Відтепер мовиться не про "перевищення влади" правоохоронцями, а безпосередньо про згвалтування та катування. Це важливо, адже відповідальність за такі злочини передбачена значно більша.

Зміна підозри Сулимі й Кузіву

Підозрюваним поліцейським з Кагарлика у резонансній справі про знущання з дівчини у відділку змінили підозру. Про це "Громадському радіо" 22 червня розповів прокурор Валерій Смирнов.

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365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на точнішу норму, яка показує об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального правопорушення,

– сказав прокурор.

Що означає зміна підозри та чому вона важлива

Стара кваліфікація: стаття 365 ККУ

Це " перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".

або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Покарання – обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нова кваліфікація: статті 127 та 152 ККУ

Стаття 127 – катування (умисне заподіяння сильного фізичного або морального болю чи страждання).

(умисне заподіяння сильного фізичного або морального болю чи страждання). Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, а якщо мовиться про групу осіб – то від 5 до 10 років.

Стаття 152 – згвалтування (вчинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи).

(вчинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи). Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, а якщо мовиться про групу осіб – то від 7 до 12 років.

До слова Підозрюваних Кузіва і Сулиму залишили під вартою

Цікаво, що у повідомленні ДБР про затримання поліцейських інформація про тортури була, а от у підозрах, вручених наприкінці травня, вже її не було. Прокурор пояснив, що у процесі розслідування справі дають "точнішу правову оцінку".

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