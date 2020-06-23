Квалификация в расследовании вероятного преступления Сергея Сулимы и Николая Кузива – полицейских из Кагарлыка – изменена. Отныне речь идет не о "превышении власти" правоохранителями, а непосредственно об изнасиловании и пытках. Это важно, ведь ответственность за такие преступления предусмотрена значительно большая.

Изменение подозрения Сулиме и Кузиву

Подозреваемым полицейским из Кагарлыка по резонансному делу об издевательствах над девушкой в отделении изменили подозрение. Об этом " Общественному радио " 22 июня рассказал прокурор Валерий Смирнов.

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365-ю переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая показывает объективную и субъективную стороны уголовного преступления

– сказал прокурор.

Что означает изменение подозрения и почему оно важно

Старая квалификация: статья 365 УК

Это " превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Наказание – ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Новая квалификация: статьи 127 и 152 УК

Статья 127 – пытки (умышленное причинение сильной физической или моральной боли или страданий).

Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а если речь о группе лиц – то от 5 до 10 лет.

Статья 152 – изнасилование (совершение действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего лица).

Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а если говорится о группе лиц – то от 7 до 12 лет.

К слову Подозреваемых Кузива и Сулиму оставили под стражей

Интересно, что в сообщении ГБР о задержании полицейских информация о пытках была, а вот в подозрениях, врученных в конце мая, уже ее не было. Прокурор пояснил, что в процессе расследования делу дают "более точную правовую оценку".