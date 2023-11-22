Наразі немовля перебуває у перинатальному центрі. Поліцейські ще проводять досудове розслідування, щоб з'ясувати всі обставини трагедії.
До теми На Полтавщині на смітнику знайшли немовля: дитина у лікарні, її рідних шукає поліція
Що відомо про жінку, яка викинула немовля на смітник
Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів, що у місті Глобине поліцейські встановили матір, яка викинула власну дитину на смітник. Зокрема, це був хлопчик вагою 2,5 кілограми й зростом 47 сантиметрів.
Виявленою матір'ю була 32-річна породілля. Так, вона не змогла пояснити, чому залишила свого сина на смітнику.
Жінка має ще 4 малолітніх дітей і, можливо, вирішила, що цей хлопчик для неї зайвий,
– сказав правоохоронець.
Він також наголосив, що за замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жінці повідомлено про підозру. Коли її провину доведуть у судовому порядку, жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.
Наостанок Нєбитов висловив сподівання, що у майбутньому немовля знайде гідних батьків, які його любитимуть. Він також обурився, що існують люди, які можуть "просто викинути свою дитину на смітник".
Як дитину знайшли на смітнику в Полтавській області
- У поліції Полтавщини розповіли, що житель міста Глобине звернувся до правоохоронців, розповівши, що на смітнику знайшов живе немовля. Після цього поліцейські одразу вирушили на місце події.
- Згодом швидка забрала дитину до перинатального центру у місті Кременчук. Немовля наразі отримує всю необхідну медичну допомогу, а його стан оцінювали, як середньої тяжкості.
- На місці, де виявили крихітку, працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники та дільничі офіцери поліції та медицини. Тоді повідомляли, що слідчо-оперативні заходи ще тривали. Жінку, що викинула дитину на смітник, поліцейські виявили не одразу.