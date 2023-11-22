В настоящее время младенец находится в перинатальном центре. Полицейские еще проводят предварительное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
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Что известно о женщине, которая выбросила младенца на помойку
Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов рассказал, что в городе Глобино полицейские установили мать, которая выбросила собственного ребенка на помойку. В частности, это был мальчик весом 2,5 килограмма и ростом 47 сантиметров.
Обнаруженной матерью была 32-летняя роженица. Да, она не смогла объяснить, почему оставила своего сына на помойке.
У женщины еще 4 малолетних ребенка и, возможно, решила, что этот мальчик для нее лишний,
– сказал правоохранитель.
Он также подчеркнул, что за покушение на умышленное убийство своего новорожденного ребенка женщине доложено о подозрении. Когда ее вину докажут в судебном порядке, женщине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
Напоследок Небитов выразил надежду, что в будущем младенец найдет достойных родителей, которые будут его любить. Он также возмутился, что существуют люди, которые могут "просто выбросить своего ребенка на помойку".
Как ребенка нашли на свалке в Полтавской области
- В полиции Полтавщины рассказали, что житель города Глобино обратился к правоохранителям, рассказав, что на помойке нашел живого младенца. После этого полицейские сразу отправились на место происшествия.
- Вскоре скорая забрала ребенка в перинатальный центр в городе Кременчуг. Младенец сейчас получает всю необходимую медицинскую помощь, а его состояние оценивали как средней тяжести.
- На месте, где нашли кроху, работали следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции, эксперты, кинологи, оперативники и участковые офицеры полиции и медицины. Тогда сообщалось, что следственно-оперативные мероприятия еще продолжались. Женщину, выбросившую ребенка на помойку, полицейские обнаружили не сразу.