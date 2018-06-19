"Помилуйте Сенцова": відомі росіяни написали листа Путіну

Російські культурні діячі, серед яких актори, режисери, авторитетні журналісти та телеведучі написали листа президентові Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув'язненного українського режисера Олега Сенцова.

Лист під назвою "Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас" з'явився на сайті радіостанції "Эхо Москвы".

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Шановний Володимир Володимирович! Людина помирає. Ми не думаємо, що його (Сенцова — ред.) провина настільки велика, щоби за неї давали 20 років. Він щирий та чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить,

– йдеться у листі.

Путіна просять "проявити милосердя" і "врятувати людське життя".

"Нам потрібно пом’якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо вас"​, – звернулись до Путіна авторитетні росіяни.

Під листом підписались журналіст та телеведучий Володимир Познер, режисери Андрій Звягінцев, Олексій Учитель, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Федорченко, Юрій Норштейн, Павло Лунгін, Костянтин Бронзит, телеведуча Катерина Мцітурідзе, акторка Чулпан Хаматова та журналістка, екс-кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак.



Відомі росіяни написали листа Путіну з проханням помилувати Сенцова

18 червня актори російського Teaтр.doc влаштували у центрі Москви акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисер на Олега Сенцова. Вони роздавали іноземним вболівальникам, які приїхали на ЧС-2018, листівки з інформацією про Сенцова.



Незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля на території Росії та окупованого Криму.