15:31
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Помилуйте Сенцова": известные россияне написали письмо Путину

192 Читати новину українською
Известные россияне просят Путина помиловать Сенцова
Известные россияне просят Путина помиловать Сенцова / Фото из открытых источников

Российские культурные деятели, среди которых актеры, режиссеры, авторитетные журналисты и телеведущие, написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо под названием "Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас" появился на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Читайте также: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что его (Сенцова — ред.) вина настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает,
— говорится в письме.

Путина просят "проявить милосердие" и "спасти человеческую жизнь".

"Нам нужно смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас", — обратились к Путину авторитетные россияне.

Под письмом подписались журналист и телеведущий Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Юрий Норштейн, Павел Лунгин, Константин Бронзит, телеведущая Екатерина Мцитуридзе, актриса Чулпан Хаматова и журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

лист Путіну Сенцов

Известные россияне написали письмо Путину с просьбой помиловать Сенцова

18 июня актеры российского Teaтр.doc устроили в центре Москвы акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Они раздавали иностранным болельщикам, которые приехали на ЧМ-2018, листовки с информацией о Сенцове.

Незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинских-политзаключенных Кремля на территории России и оккупированного Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Олег Сенцов Новости культуры Новости России Ксения Собчак голодовка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук