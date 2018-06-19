"Помилуйте Сенцова": известные россияне написали письмо Путину

Российские культурные деятели, среди которых актеры, режиссеры, авторитетные журналисты и телеведущие, написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо под названием "Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас" появился на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

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Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что его (Сенцова — ред.) вина настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает,

— говорится в письме.

Путина просят "проявить милосердие" и "спасти человеческую жизнь".

"Нам нужно смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас", — обратились к Путину авторитетные россияне.

Под письмом подписались журналист и телеведущий Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Учитель, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Юрий Норштейн, Павел Лунгин, Константин Бронзит, телеведущая Екатерина Мцитуридзе, актриса Чулпан Хаматова и журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Известные россияне написали письмо Путину с просьбой помиловать Сенцова

18 июня актеры российского Teaтр.doc устроили в центре Москвы акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Они раздавали иностранным болельщикам, которые приехали на ЧМ-2018, листовки с информацией о Сенцове.

Незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинских-политзаключенных Кремля на территории России и оккупированного Крыма.