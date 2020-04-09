Понад 400 лікарів залишились без зарплат на Тернопільщині: яка причина

Замість потрійної оплати, медикам взагалі перестали платити гроші. Така ситуація склалася у 2 лікарнях на Тернопільщині. Як виживають лікарі та медсестри без грошей – читайте у матеріалі 24 каналу.

Ситуація у Кременці

Медики у Кременецькій лікарні Тернопільської області скаржаться, що працюють без зарплати. Вони не отримали грошей за березень 2020 року.

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Деякі з них переймаються, бо грошей не мають навіть на продукти.

Президент каже, що медикам будуть збільшувати зарплати. Нам вже хоч би не додавали, а дали мінімалку, хоч тих 4 тисячі, що ми заслужили. Ми розуміємо, яка біда зараз в країні, але немає за що купити навіть якихось продуктів,

– розповіла медсестра Кременецької комунальної районної лікарні Валентина Богач.

Головний лікар Кременецької райлікарні каже, заборгованість зарплат становить приблизно півтора мільйона гривень. Без грошей залишились понад 400 сотень працівників.

"Тієї субвенції, яка була в загальнодержавному плані раніше не вистачало. І через це кошти розподілили. У зв’язку з тим, що їх не було достатньо в місцевому бюджеті, утворилася заборгованість", – зазначив директор Кременецької лікарні Павло Кісіль.



Павло Кісіль / Фото 24 каналу

Ситуація в Почаєві

Без зарплати залишились також і медики у місті Почаїв. Коронавірус там виявили у 4 медсестер. Ще 30 працівників лікарні зараз перебувають на обсервації через контакт із хворими. У районній раді пояснили, що медикам платити нічого через порожній бюджет.

Нам відповіли чітко – розбирайтеся як хочете, платіть своїми грішми. Їх немає, бо районний бюджет голий-босий,

– пояснив голова Кременецької райради Володимир Стефанський.

Керівництво району просило допомоги в області і навіть в Кабміну. Та допомоги до сьогодні немає. За останні 100 тисяч гривень районного бюджету медикам купили засоби захисту.

Що відомо про коронавірус на Тернопільщині?У Тернопільській області 169 випадків захворювання, найбільше – у Монастириському районі. Перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус зареєстрували 20 березня 2020 року. Хворим виявився 57-річний житель міста Заліщики, він є священником.



У Монастириському районі COVID-19 виявили у 46 медпрацівників. Також коронавірус підтвердили у 5 дітей. Зокрема, в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні лікують 1,5-річну дитину з Кременецького району. Маля у стабільно-важкому стані з пневмонією.