Более 400 врачей остались без денег: почему медикам Тернопольщины задолжали зарплаты

Вместо тройной оплаты, медикам вообще перестали платить деньги. Такая ситуация сложилась в 2 больницах на Тернопольщине. Как выживают врачи и медсестры без денег – читайте в материале 24 канала.

Ситуация в Кременце

Медики в Кременецкой больнице Тернопольской области жалуются, что работают без зарплаты. Они не получили денег за март 2020 года.

К теме В "украинском Ухане" Монастырисках использованые костюмы и перчатки лежат под открытым небом: видео

Некоторые из них переживают, потому что денег нет даже на продукты.

Президент говорит, что медикам будут увеличивать зарплаты. Нам уже хотя бы не добавляли, а дали минималку, хоть тех 4 тысячи, что мы заслужили. Мы понимаем, какая беда сейчас в стране, но нет за что купить даже каких-то продуктов,

– рассказала медсестра Кременецкой коммунальной районной больницы Валентина Богач.

Главный врач Кременецкой райбольницы говорит, задолженность зарплат составляет примерно полтора миллиона гривен. Без денег остались более 400 сотен работников.

"Той субвенции, которая была в общегосударственном плане раньше не хватало. И поэтому средства распределили. В связи с тем, что их не было достаточно в местном бюджете, образовалась задолженность", – отметил директор Кременецкой больнице Павел Кисиль.



Павло Кисиль / Фото 24 канала

Ситуация в Почаеве

Без зарплаты остались также и медики в городе Почаев. Коронавирус там обнаружили у 4 медсестер. Еще 30 работников больницы сейчас находятся на обсервации из-за контакта с больными. В районном совете объяснили, что медикам платить нечего из-за пустого бюджета.

Нам ответили четко – разбирайтесь как хотите, платите своими деньгами. Их нет, потому что районный бюджет голый-босый,

– пояснил председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.

Руководство района просило помощи в области и даже в Кабмина. Но помощи до сих пор нет. За последние 100 тысяч гривен районного бюджета медикам купили средства защиты.

Что известно о коронавирусе на Тернопольщине?В Тернопольской области 169 случаев заболевания, больше всего – в Монастырском районе. Первый подтвержденный случай заболевания коронавирус зарегистрировали 20 марта 2020 года. Больным оказался 57-летний житель города Залещики, он является священником.



В Монастыриском районе COVID-19 обнаружили у 46 медработников. Также коронавирус подтвердили у 5 детей. В частности, в реанимационном отделении городской детской больницы лечат 1,5-летнего ребенка из Кременецкого района. Малыш в стабильно-тяжелом состоянии с пневмонией.